Qué fue de los actores de ‘Gata Salvaje’, la telenovela que triunfó en TVE en los años 2000

La industria de las telenovelas nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosas producciones que han marcado al público de una manera o de otra. Si hacemos un viaje al pasado y aterrizamos a principios de los años 2000, muchos espectadores recordarán Gata Salvaje. La producción se convirtió en un absoluto éxito en Venezuela y en Estados Unidos. Por ello, poco tardó en llamar la atención del mercado internacional. De hecho, en España también triunfó por aquel entonces y tampoco dejó indiferente a nadie.

Y es que la novela fue el resultado de fusionar tres radionovelas de Inés Rodena: La gata, La indomable y La galleguita. Un resultado que hizo historia y que alzó el nombre de sus protagonistas. De hecho, a un par de ellos los vimos, posteriormente, en otras novelas de éxito, pero la imagen de la producción fue, sin lugar a duda, Marlene Favela y Mario Cimarro. ¿Qué ha sido de los actores desde entonces? Pues, avanzamos que han pasado 24 años desde que se emitió la ficción.

Marlene Favela dio vida a Rosaura Ríos

La actriz, de actualmente 49 años, conquistó a todos al presentarse como la gran protagonista femenina de la novela. Tras este proyecto, el público pudo verla triunfar en otras ficciones como El Zorro: La espada y la rosa, Los herederos del Monte, El rostro de la venganza, Contra viento y marea y Ugly Betty, entre muchas otras. Por otro lado, en lo personal, es madre de una niña.

Mario Cimarro como Luis Mario Arismendi

El protagonista masculino conquistó a la audiencia y lo hizo desde el primer capítulo hasta el último. Tras el éxito de la ficción, la popularidad le llegó de manera triplicada, puesto que inolvidable es su papel en Pasión de Gavilanes. Asimismo, lejos de quedar aquí, continuó alzando su carrera profesional con producciones como El cuerpo del deseo, La traición y Los herederos del Monte. Actualmente, en lo personal, tiene 55 años y es padre de una niña.

Carolina Tejera como Eva Granados

Toda buena historia que se precie debe tener a su malvado antagonista. Un papel fundamental y con el que, si se consigue no simpatizar con el espectador, mejor. El final de este personaje no dejó indiferente a nadie, pues fue devorada por los cocodrilos. Respecto a la actriz, Carolina Tejera va a cumplir 50 años próximamente y tiene un hijo. Durante los años, se la ha podido ver en Corazón valiente, Aurora, Alguien te mira, Valeria, Lola, érase una vez, Inocente de ti o Mi Corazón Insiste… en Lola Volcán.

Juan Alfonso Baptista fue Bruno Villalta

Al igual que Mario Cimarro, su nombre tampoco te dejará indiferente. El actor se presentó en la trama como un joven socorrista que estaba enamorado de Rosaura, pero ella no sería la mujer de su vida. Un papel de diez con el que el venezolano no defraudó, pero no fue el único. Tras este éxito, el artista obtuvo el éxito global con Pasión de Gavilanes, La marca del deseo, Sin tetas no hay paraíso y muchas otras más. Por otro lado, en lo personal, tiene casi 50 años y ha apostado por no tener hijos.

Osvaldo Ríos dio vida a Silvano Santana

Otro hombre que quedó enamorado de Rosaura fue Silvano, pero a él tampoco se le dio. Un personaje inolvidable con el que el artista, de casi 66 años, escribió un antes y un después en su carrera profesional. Y es que, años después, se le pudo ver en Ángel rebelde, El Zorro: La espada y la rosa, Corazón salvaje, Triunfo del amor o En ausencia de ti. Por otro lado, en lo personal, es padre de tres hijos varones.