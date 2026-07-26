El mantra de Christopher Nolan para hacer exitosas sus películas: «Toda gran historia merece un gran final»

Un buen final puede ser la clave para el éxito de una película o una serie y el director Christopher Nolan lo sabe. Por eso tiene un mantra para lograr que sus películas tengan éxito: «Toda gran historia merece un gran final» En la última parte de la película La Odisea, como ocurre en el poema de Homero, su protagonista logra llegar a Ítaca después diez años de naufragios y desventuras. Cuando ya parece que sus problemas han acabado, se da cuenta de que tiene que lidiar con un gran conflicto: los pretendientes de Penélope encabezados por Antínoo han ocupado su palacio y mantienen una conspiración para matar a su hijo Telémaco. ¿Cómo es posible que después de luchar tanto para volver a su hogar, Odiseo tenga que volver a rearmarse para luchar por lo que dejó allí en el pasado?

Para que el espectador se quede encantado con la película que ha visto, Nolan sabe que tiene que crear un final espectacular que siga la tónica de la obra de Homero pero que deje atónitos a los espectadores. Si todavía no habéis visto la película o no habéis leído alguna de las versiones del poema de Homero, os anunciamos que se pueden encontrar spoilers.

El final de la película La Odisea

Cuando Odiseo vuelve a su hogar, se da cuenta de que, aunque Penelope le ha estado esperando, todo ha cambiado. Su principal amenaza, como ya hemos explicado, son los pretendientes de Penélope encabezados por Antínoo han ocupado su palacio y mantienen una conspiración para matar a su hijo Telémaco.

Odiseo logrará salvar a su hijo Telémaco de la conspiración, pero sufrirá al ver morir de viejo. Para recuperar a Penélope se disfrazará de mendigo y asistirá a un banquete de los pretendientes donde podrá mirar frente a frente a la reina Penélope. Esta bella mujer, no se sabe muy bien si reconoce a Odiseo o simplemente quiere vivir tranquila, decide proponer un reto a los que han ocupado el palacio: tensar y disparar el arco de Odiseo.

El que logre acertar con el disparo del arco en un blanco situado al final de un túnel formado por doce hachas atadas entre sí, podrá casarse con la reina que todos creen que está viuda, al no haber tenido noticias en este tiempo de Odiseo. En protagonista logra conspirar con Telémaco y con el porquerizo Eumeo y deciden convertir el concurso en una trampa mortal.

Después de varios fallos de los pretendientes, Odiseo pone sus manos sobre el arco y acierta a la primera. Acto seguido revela su identidad y comienza una batalla tremenda para vengarse de todo lo que le ha ocurrido. Odiseo acaba con los pretendientes y Penélope se da cuenta de que por fin ha regresado a Ítaca.

Odiseo al matar a los pretendientes de Penélope ha violado las leyes sagradas y ha desafiado a Zeus, por lo que debe partir al exilio. Pero está vez no lo hará solo sino que se marchará con Penélope hacia las tierras desconocidas de Oriente y dejarán a su hijo Telémaco en Ítaca como nuevo rey.

En uno de los último diálogos de Odiseo con su hijo Telémaco conversan, el héroe le dirá: «Un nuevo amanecer iluminará el mundo sumido en la oscuridad. Y todos nuestros errores volverán a ser olvidados». Una frase que no deja a ningún espectador indiferente y con la que apela a la posibilidad de una nueva vida para Penélope y Odiseo y al olvido de todos los errores del pasado.

Una de las mejores películas de Nolan

Aunque algunos historiadores han criticado algunas de las escenas de la película del director británico por falta de precisión histórica, está claro que es una de las mejores de Nolan hasta el momento y su final se ha convertido en un momento épico para los espectadores que recordarán para siempre.

Además del final, los espectadores han destacado la interpretación de su protagonista, el actor Matt Damon, y la actriz Anne Hathaway como Penélope, la valiente reina de Ítaca cuyo buen juicio es tan importante en la última parte de la cinta. Además, se destacan las actuaciones de los actores Robert Pattinson como Antínoo, Lupita Nyong’o como Helena de Troya, Samantha Morton como Circe, John Leguizamo como el porquero Eumeo, Zendaya como la diosa Atenea y Charlize Theron como Calipso, entre otras muchas.

Por último, los espectadores destacan la increíble fotografía de la película de Nolan y la experiencia de ver por primera vez una película rodada íntegramente con IMAX 70 mm. Los 250 millones de dólares de presupuesto, que ya se han amortizado con los beneficios de la película, se notan en aspectos como la producción, la fotografía, la ambientación y el vestuario o la elección de las localizaciones. La Odisea es una película que si todavía no la habéis visto, no os la debéis perder como se puede ver en este tráiler.