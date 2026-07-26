‘Riverdale’ vuelve años después: Disney+ prepara una nueva serie con el reparto original en una nueva serie

La serie juvenil Riverdale se estrenó en 2017 y se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma de streaming Netflix. Un drama en el que se sigue la vida de un grupo de adolescentes en el pequeño pueblo Riverdale y que saca a la luz sus problemas y misterios. Una serie que cuenta con siete temporadas y una legión de seguidores que ahora están de enhorabuena porque Disney+ ha anunciado que habrá una nueva serie ambientada en el universo de Archie, que inspiró la serie Riverdale. La novedad es que partirá de una premisa totalmente diferente que la serie y su título será Afterlife With Archie. Hay que tener en cuenta que este es el título también de un cómic publicado por Archie Comics a partir de 2013 en el que la trama se centra en un apocalipsis zombi que comienza en la ciudad de Riverdale en una realidad alternativa.

Aunque todavía no tenemos muchas noticias del proyecto Afterlife With Archie, por ahora sabemos que contará con Roberto Aguirre-Sacasa como showrunner que liderará el proyecto junto a Berlanti y Schechter y en la producción ejecutiva con Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman y Jon Goldwater, entre otros. La producción de esta serie será de Warner Bros. TV, por lo que se convertirá en una de las pocas series de Disney+ desarrolladas por un estudio externo. Además, en este nuevo proyecto de Disney+ participarán Archie Comics Studios y la productora Muckle Man Productions.

Lo que está claro es que Afterlife With Archie será una nueva serie que ofrecerá una perspectiva diferente de lo que ocurre en Riverdale. En cuanto a su estreno a nivel global parece ser que está previsto para el otoño de 2027.

¿Qué va a ocurrir en la serie Afterlife With Archie?

Según lo que ha trascendido del proyecto, la tranquilidad de la localidad de Riverdale se verá alterada por una invasión zombi provocada tras un hechizo fallido de una bruja adolescente. En esta ocasión Archie y sus amigos tendrán que concentrarse en sobrevivir, mientras la ciudad es asediada por los muertos vivientes. Un momento crítico en el que su amistad y sus romances se pondrán a prueba.

En este caso se traslada a los personajes clásicos de Archie a un escenario apocalíptico en el que la amenaza zombi liderará la trama de la serie. El hechizo fallido de una bruja adolescente desencadena la invasión y esto obliga al grupo a replantearse sus vínculos mientras luchan por sobrevivir en una ciudad sitiada. Por lo tanto, los protagonistas serán los mismos de Riverdale pero tendrán que lidiar con sus emociones en un clima de horror y supervivencia.

Los promotores de este proyecto esperan que tenga tanto éxito como el cómic que crearon en 2013 Aguirre-Sacasa y el artista Francesco Francavilla. La publicación recibió en ese momento críticas positivas por combinar los elementos clásicos de la trama con elementos clásicos con horror y drama. Está previsto que en octubre se lance una edición deluxe que recopila los diez números de la saga, por lo que está claro que se espera llamar la atención sobre el cómic Afterlife With Archie antes de que salga la serie.

Hay que tener en cuenta que este no es el único cómic de Archie en el que se exploró con el horror y el miedo. Con el sello Archie Horror se publicaron otras cuatro series: Chilling Adventures of Sabrina , Jughead: The Hunger, Vampironica y Blossoms 666. Aunque alguna de estas series comparten a varios personajes, no están directamente relacionadas entre sí y se pueden leer de forma independiente.

La adaptación televisiva de Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Si ya te has visto todos los episodios de Riverdale y no puedes esperar al estreno del nuevo proyecto, en Netflix puedes encontrar una adaptación televisiva de otro cómic que también cuenta con muchos seguidores. Una serie que tiene con cuatro temporadas y un total de 36 episodios y se emitió de octubre de 2018 a diciembre de 2020. La protagonista es la actriz Kiernan Shipka que da vida al personaje de Sabrina y en el reparto también están los actores Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Gavin Leatherwood, Adeline Rudolph, Richard Coyle y Miranda Otto, entre otros.

Esta adaptación televisiva está inspirada por otra serie de cómics de Archie Horror de 2014 en la que se ofrece una visión más oscura de los personajes y el escenario de Sabrina, la bruja adolescente. Una serie de cómics escrita por Roberto Aguirre-Sacasa con ilustraciones de Robert Hack que a su vez está inspirada en las apariciones de Sabrina en Afterlife with Archie. El universo de Archie aumenta y se retroalimenta con nuevas series que harán las delicias de sus seguidores y que garantiza su vigencia para varios años.