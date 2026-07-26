El completo desayuno con el que Manuel Carrasco arranca cada día

Manuel Carrasco es uno de los artistas más queridos del panorama musical español, de eso no cabe duda. A lo largo de sus años de trayectoria profesional, el artista no solo ha sabido conectar con el público a través de su música. El compositor ha simpatizado mucho con la gente por su naturalidad, carisma y forma de ser. Llevando a su querida Isla Cristina por bandera, el cantante se encuentra en uno de los momentos más exitosos de su carrera profesional. Pero, para afrontar tantos conciertos y una vida tan ajetreada, es necesario estar en buena forma física.

De hecho, hace unos días, el cantante acudió a sus redes sociales para compartir su rutina de entrenamiento. Una publicación con la que mostró que no solo trabaja duro en el estudio, sino que también intenta estar lo mejor posible para afrontar sus noches sobre el escenario. Y es que, antes de hacer frente a los conciertos que tenía programados en el Estadio La Cartuja, el andaluz mostró su entrenamiento. Un carrusel con el que no dejó indiferentes a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

Manuel Carrasco comienza su día con un desayuno saludable y abundante en frutas

«Ya estamos a tope con la preparación! Serán más de dos horas y media de concierto… Y habrá un escenario con una pasarela de 60 metros, lo que quiere decir que nos vamos a un poco más de la mitad del campo y hay que estar bien físicamente para poder afrontarlo», escribió en la publicación. De esta manera, se puede ver cómo el cantante hace frente a un entrenamiento de fuerza y cardio. Combinaciones excelentes para mejorar su resitencia.

Lejos de quedar aquí, también hizo una importante confesión en la revista XL Semanal. Y es que, al igual que todos, ha contado que también tiene sus antojos. Dejarnos llevar es fácil, pero cuando se vuelve una rutina, el resultado no está nunca a nuestro favor. Por ello, para no dejarse llevar por la bollería industrial nada más comenzar el día, tiene un desayuno muy cuidado.

«Procuro cuidarme comiendo un plato de la fruta que haya en casa, un café con leche y unas tostaditas con aceite y tomate», ha contado al medio de comunicación. Para no caer en la monotonía, el artista varía el tipo de fruta que consume cada día, pero comer frutas siempre es una opción ideal debido a su gran aporte de vitaminas y energía. Asimismo, ha contado que el desayuno es sagrado para él.

Y es que, aunque coma saludable y rara vez se deje llevar por algún antojo, ha admitido que se cuida mucho. «Tengo buena genética, pero evito tomar fritos», ha indicado. Pues, los fritos tienen un aporte de calorías bastante alto. A sus 45 años, el cantante confiesa que cuida su alimentación y su físico. Eso sí, sin volverse loco. «Me permito una cerveza de vez en cuando», concluye.