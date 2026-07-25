Un soltero de ‘First Dates’ descoloca con un debate político en plena cita: «¿Eres zurda?»

El equipo de First Dates continúa haciendo frente al verano y lo hace de la mejor manera que sabe hacer: con nuevos solteros. La edición Summer del formato nos ha presentado, esta semana, a Javier. El soltero, de 73 años, llegó al local desde Benidorm y confesó que tenía un historial amoroso bastante extenso. A lo largo de su vida, ha pasado en varias ocasiones por el altar. Sin embargo, es un divorciado que ha repetido la experiencia en cinco ocasiones. Asimismo, ha manifestado que sus pasiones son «la buena comida, relajarse en la piscina y fol**r». Una confesión que dejó a Carlos Sobera, que fue el encargado de recibirle, de piedra.

«Las mujeres han sido mi perdición», admitió Javier. Minutos después, la organización del programa le presentó a Marga. La soltera, de 69 años, regresó al formato con el objetivo de probar suerte. En su primera visita, la comensal se presentó como una mujer de izquierdas y defendió de su cita las cualidades de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ahora, en esta nueva ocasión, el debate político tampoco ha faltado. Así pues, la primera impresión entre ambos fue bastante positiva. Pues, los participantes quedaron encantados con el otro.

Javier, participante de ‘First Dates’, deja sin palabras a su cita con su definición de las mujeres

Tras dirigirse a su mesa en el restaurante de First Dates, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde no faltó la conversación, pero poco tardó la soltera en darse cuenta de que su cita no era el tipo de hombre que quería en su vida. «Tiene una mentalidad extremadamente antigua, casposa y machista. La palabra es misógino», comentó ella en uno de los totales.

Y es que, la teoría de Javier sobre las mujeres no le hizo nada de gracia. «Son como las plantas, hay que regarlas todos los días, si no viene un jardinero», le dijo él. Asimismo, a la participante tampoco le hizo gracia cómo habló de su ex pareja. Y es que, el comensal no tuvo palabras bonitas para su ex novia rusa. «Un florero que no vale para nada. Te sirve para pasear con ella porque es muy bonita y muy guapa. Por dentro ya es otra cosa», dijo de ella. «Ese concepto es un poco viejuno y bastante casposo. Tú eres antiguo», le respondió Marga.

Asimismo, entre un tema y otro, Javier fue directo. «¿Eres zurda?», le preguntó. «¿De mano? No. Los zurdos son los que escriben con la mano izquierda. Yo soy de izquierdas absolutamente, no lo he negado nunca», comentó la comensal. Y es que, Marga confesó que Javier le recordaba a Miguel Ángel Revilla, el político. «Sería absolutamente incompatible con una persona de derechas recalcitrante», señaló la mujer.

Al final, en la decisión final de First Dates, Javier contó que se había reído mucho con Marga y que sí le gustaría seguir conociéndola. Pero, también era consciente de que, si fuesen pareja, tendrían muchas discusiones. La soltera, por su parte, no pudo evitar darle la razón. «Sería como estar perennemente con fuegos artificiales», comentó ella a modo de conclusión.