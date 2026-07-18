Una soltera de ‘First Dates’, escandalizada ante la confesión sexual de su cita: «¡Qué asco, por favor!»

El verano del 2026 continúa su andadura y nuestro país lo hace con altas temperaturas en todas y cada una de las ciudades. Sin embargo, vivir estas cálidas jornadas soltero no es plato de buen gusto para algunas personas. Por ello, en First Dates, siguen recibiendo a sus nuevos participantes. Y es que el equipo de Cuatro no se va de vacaciones. De esta manera, esta semana, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a Lorenzo. El soltero, de 54 años, llegó al local del amor con el objetivo de encontrar a una mujer discreta y atractiva. Respecto a su prototipo de mujer, lo tiene claro.

«No me gustan las chonis, porque no me gusta llamar la atención. Quiero una persona que se sepa comportar», dijo. Teniendo en cuenta sus gustos, la organización le presentó a Tesa. La soltera, de 53 años, se presentó como madre de dos hijos y amante de la playa. Pues, al igual que a su cita, le gusta estar bronceada y disfrutar del verano. Pero, el bronceado de Lorenzo la impactó demasiado. «Solo te falta ponerte unas joyas y decir ‘brother’, ‘men’… La perilla, el bigote… Pareces de otro sitio», le dijo a él sin filtros.

Lorenzo le lanza una advertencia a su cita de ‘First Dates’: «Como el sexo no vaya bien»

De hecho, Tesa puso en duda que el bronceado de su cita fuese natural. Por su parte, Lorenzo se tomó la situación con mucho humor. Pues, está acostumbrado a que lo confundan con personas extranjeras. Así pues, ambos estuvieron de acuerdo en continuar con la velada, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante de First Dates.

Un encuentro donde hablaron de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. Fue así que Tesa le contó todo lo relacionado con su divorcio, pero, por su parte, la participante no estaba terminando de conectar con Lorenzo. Y es que, tal y como le contó al equipo del programa, no era su prototipo de hombre. Por su parte, el soltero, medio en broma, le dijo algo que la terminó por descolocar.

«No miento, pero oculto», le indicó sobre su personalidad. Ante ello, la comensal optó por comenzar a hablar de anécdotas suyas y momentos de su vida. Pues, así podía hacer que la velada se le pasara más rápido y no entrar en la monotonía del silencio. «Hablas mucho», le dijo su cita sin tacto. Pero, lejos de tomárselo a mal, lo agradeció.

«A mí no me calla ni Dios», afirmó ella con humor. Minutos después, Lorenzo le contó que llevaba dos años sin pareja. Eso sí, esto no significa que no haya tenido encuentros sexuales con nadie. «Como el sexo no vaya bien… Yo he dejado relaciones por eso. Para mí es más del 90 %», confesó. «¡Joder, es un exagerado! ¿Qué haces todo el día en la cama? ¡Qué asco, por favor! Un poquito de diversión», comentó ella, sin dar crédito, en privado. Por lo tanto, en la decisión final del formato, ambos optaron por seguir sus respectivos caminos por separado.