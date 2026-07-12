Un soltero de ‘First Dates’, descolocado al descubrir quién es su cita: «¡Qué heavy!»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas está haciendo frente a su nueva edición de verano y, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Daniel. El participante, de 37 años, se presentó como «un dramas». De hecho, como fue el primero en llegar al local del amor, tuvo la oportunidad de hablar un poco con Carlos Sobera y contarle que no había comenzado el día de la mejor manera. «He tenido un día fatal. Los astros se han unido para hundirme la vida», le dijo al presentador.

Sin embargo, por muchas dificultades y baches que le pongan por el camino, siempre sale adelante. «Actitud y positividad», es su lema. Eso sí, en el amor tiene una larga lista de decepciones. Una situación que le ha pasado factura y que casi le lleva a rendirse. Pero, antes, ha querido probar suerte con el equipo de First Dates. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Javier. El soltero, de 38 años, se presentó como un limpiador, peluquero y creador de contenido de Granada. Pero, fue aparecer por la puerta para dejar a Daniel con cara de estupefacción, y no de manera positiva.

Daniel a su cita de ‘First Dates’: «Ser gay en nuestra etnia es un poco complicado»

El mundo está lleno de casualidades, aunque muchas personas no crean en ellas, pero en First Dates no es la primera vez que vemos cómo dos candidatos ya se conocían de antes. «¡No lo puedo creer!», exclamaba Daniel. Y es que el dependiente ya conocía al peluquero gracias a las redes sociales. «Te he agregado justo hace una semana. ¡Qué heavy!», comentaba sorprendido.

La primera impresión entre ambos fue bastante acertada. Pues, si ya había un interés previo, en el programa tuvieron la oportunidad de comprobar si conectaban de verdad. «Un castellano me gusta, pero si es gitano me gusta más», comentó Javier. Así pues, tras aceptar continuar con la cita para conocerse mejor, comenzaron a hablar de diversos temas.

A nivel amoroso, Javier le contó que había estado 17 con su ex pareja. Y es que, para su sorpresa, su ex novio se fue con una mujer. «Ser gay en nuestra etnia es un poco complicado», le dijo su cita. Y es que el granadino le confesó que él no solía hablar de su vida sentimental ni con su familia. «Ellos me respetan y hay una comunión buena», señaló sin entrar en detalles. Al final de la velada, aunque todo comenzó por sorpresa, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de First Dates. Lo cierto es que la química y la atracción estuvieron presentes entre ellos desde el primer momento.