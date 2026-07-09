Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita con una extraña petición: «¿Te puedo besar los pies?»

La pasada noche del 8 de julio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de un nuevo programa de First Dates edición verano. El popular formato se encuentra ayudando a sus participantes a encontrar el amor. Pues, cada vez son más los comensales que quieren pasar estas calurosas jornadas de calor en pareja. De esta manera, el público pudo conocer a Natalia. La soltera colombiana, de 28 años, acudió en busca de un hombre sincero y leal. Pues, ha sufrido tantas decepciones amorosas que le han hecho desconfiar de los hombres. «Me dicen que me parezco a Karol G», dijo en su presentación.

Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Brian. El soltero, de 31 años y peruano, no pudo evitar quedarse encandilado al ver a Natalia. «Me muero por probar esos labios, que se ven muy deliciosos, carnosos, sabrosos (…) Que tremendo culo, ¿no? Es un jet privado», comentó en uno de los totales. Así pues, tras aceptar conocerse, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante del amor. Fue así como el comensal intentó conquistarla mediante piropos.

Brian a su cita de ‘First Dates’: «Solo estoy dejando que mi corazón se exprese»

«Te has lucido, estás brillando como el sol. Me gustan tus ojos, tus labios… Tiene unos rasgos muy bonitos. No sé si ha sido amor a primera vista», le dijo. Pero, tanta intensidad y alago no estaba teniendo un efecto positivo en ella. «Cuando un hombre de primeras me quiere conquistar con halagos, ya no me gusta porque sé a lo que va», confesó ella en privado. Y es que, tras su experiencia, no se deja conquistar por el primer chico que le diga cosas bonitas.

«Me había olvidado que los latinos son así, muy coquetos», indicó. «Solo estoy dejando que mi corazón se exprese», se excusó él. Minutos después, la pareja de solteros estuvo de acuerdo en trasladarse hasta el reservado del programa para tener más intimidad. Fue allí que apostaron por meterse en el jacuzzi y tener un mayor acercamiento. De hecho, Brian no dudó en preguntarle si podía darle un beso.

Natalia se negó, pero el soltero no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. «¿Te puedo besar los pies?», le preguntó. Fue entonces cuando le cogió el pie y le dio un beso. Un divertido y particular momento donde las risas no faltaron. Pero, Natalia no se estaba sintiendo atraída por el soltero. Pues, cuánto más la alababa, más rechazo le generaba él. Por ello, en la decisión final de First Dates, la soltera fue clara y rechazó seguir conociéndole fuera. Y es que, tanta dedicación, sin conocerla de nada, le pareció de ser «empalagoso».