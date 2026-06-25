Un soltero de ‘First Dates’ hace una impactante confesión: «Mi pistola dispara como una repetidora»

Las puertas del local de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. La pasada noche del 25 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega del popular formato de citas a ciegas. Un encuentro televisivo donde el público pudo volver a ver a Santiago. El soltero, de 84 años, acudió al programa hace un tiempo y conoció a Manuela. Juntos lograron conectar y conocerse fuera de cámaras. De hecho, según ha contado, convivieron juntos, pero la rutina mató la pasión y él terminó regresando a su apartamento.

Lejos de desanimarse, Santiago ha regresado a First Dates con el propósito de encontrar a su compañera de vida. «Me gustan las mujeres. Soy macho, he nacido con ese don», comentó en su presentación. Así pues, teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Lola, de 80 años. La participante es una ama de casa que vive en Madrid y que confesó ser muy guapa para su edad. Así pues, el primer encuentro entre la pareja de solteros fue bastante acertado. De hecho, a Santiago le pareció muy guapa.

Santiago a su cita de ‘First Dates’: «Yo soy macho y tú eres hembra»

Poco a poco, los comensales hablaron de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor, pero Santiago estaba tan encantado que poco tardó en proponerle a Lola que se fuese a vivir con él. «Tengo una cama para ti», le dijo para animarla. Una proposición que pilló a la comensal desprevenida y por la que se negó. Pues, según le dijo, no era muy amante de la playa. Eso sí, a una visita en Madrid no se negaba.

Minutos después, Lola quiso saber cómo se desenvolvía Santiago en el ámbito sexual. Un tema que al soltero le encantó, pues pudo presumir. «Canela pura», comenzó diciéndole. Y es que le dejó claro que con él no tendría ningún tipo de quejas en ese aspecto. «Porque yo soy macho y tú eres hembra», le dijo. Unas palabras con las que dejaba a la soltera interesada.

Pero, lejos de dejarlo ahí, minutos después, quiso aclararle a Lola algo. «Mi pistola dispara como una repetidora», le señaló. Unas palabras con las que hizo referencia a su zona íntima. Pero, ¿qué opinaba Lola de Santiago en este aspecto? Pues, la soltera no se dejaba atrapar con pequeñas palabras. «Con la pinta que tiene, no creo que haga mucho», le comentó al equipo de First Dates.

Santiago iba a por todas. Por ello, también le cantó a Lola. Sin embargo, la soltera llegó a un punto en el que estaba saturándose. «Me gusta que me cante, pero un poquito. Que no se pase. Lo veo muy pesado», confesó en uno de los totales. Por ello, en la decisión final de First Dates, lo tuvo claro y se negó a seguir conociéndole.