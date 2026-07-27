Argentina ‘cancela’ a Aitana por su apoyo a España en el Mundial: «No queremos saber nada»

Días después de la cancelación masiva sufrida por Rosalía en Argentina, le llega el turno a otra de las grandes cantantes españolas del momento como es Aitana. Una marca de ropa argentina ha decidido cambiar su propio nombre por coincidir con el de la artista catalana, en la última muestra del malestar de la afición albiceleste tras la derrota en la final del Mundial 2026.

La marca, conocida hasta ahora como Aitana Ind, anunció el cambio a través de un comunicado en redes sociales: «Comunicado oficial. Hasta nuevo aviso, no queremos saber nada con el nombre de Aitana», publicó la firma, que a partir de ahora pasará a llamarse «Tini». El comunicado no se quedó ahí: «No queremos saber nada que tenga que ver con España», sentenció la marca, generando un gran revuelo en redes sociales, donde muchos usuarios han acusado a la compañía de «mal perder».

Aitana se ha convertido en objetivo de la afición argentina tras Rosalía

Su canción Superestrella se convirtió en la banda sonora de las celebraciones de la Selección Española durante todo el Mundial 2026, sonando después de cada victoria del combinado nacional, incluida la de la propia final ante Argentina, algo que ha servido para tener una excusa perfecta para que muchos la estén intentando colocar como enemiga del país latinoamericano. La propia cantante llegó a acudir a la fiesta de celebración del título en Madrid, donde subió al escenario para cantar el tema junto a los propios jugadores ante una multitud calculada en dos millones de personas.

La canción, incluida en su álbum Cuarto Azul y publicado en octubre de 2025, acumula ya más de 220 millones de reproducciones en Spotify y ya había sonado en las celebraciones de la Eurocopa de 2024.

Pero España no es el único país en el que esta canción ha servido para celebrar una victoria. Antes de comenzar el Mundial 2026, el equipo América Femenil de México se proclamó campeón de la Liga MX Femenina y utilizó este tema como banda sonora. El rencor de muchos argentinos contra España está haciendo que marcas se suban al carro de criticar a la artista sólo por ganar un puñado de likes, aunque lo cierto es que la artista siempre ha sido muy querida en Argentina, además de no dudar en lucir la camiseta de la selección albiceleste en sus conciertos allí.

Rosalía fue la primera en recibir el odio argentino

Esta cancelación llega apenas unos días después de que Rosalía sufriera un boicot similar en Argentina, después de compartir una publicación de la ex actriz porno Mia Khalifa que muchos interpretaron como una burla hacia la selección argentina. En el vídeo, Khalifa aparecía en un balcón con la canción ‘La Perla’, de Rosalía, de fondo y la bandera de España al lado, celebrando la victoria de la Roja mientras escribía sobreimpreso: «Cómo suena la vida ahora que las Perlas han sido derrotadas».

La republicación por parte de la propia Rosalía provocó la ira de una parte de sus seguidores argentinos, que llegaron a pedir el boicot de sus próximos conciertos en el país, obligando a la catalana a pedir disculpas públicamente alegando que no había leído el texto que acompañaba al vídeo.

Una rivalidad que sigue coleando una semana después de la final

Una semana después de que España se impusiera a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026 y conquistara así su segunda estrella, el malestar de la afición albiceleste sigue generando este tipo de episodios contra figuras españolas vinculadas, de una forma u otra, a la celebración del título. Habrá que ver si Aitana, al igual que hizo Rosalía, decide pronunciarse públicamente sobre esta nueva polémica surgida al otro lado del Atlántico.