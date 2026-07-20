Letra de ‘Superestrella’ de Aitana, el himno de la Selección Española en el Mundial 2026

Aitana, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más queridas y reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Desde su participación en Operación Triunfo 2017, donde alcanzó la segunda posición, la catalana no ha dejado de trabajar en su proyecto. Tanto es así que no solamente se hizo conocida en nuestro país, sino en todo el mundo. A lo largo de todos estos años, Aitana ha lanzado un sinfín de hits, pero también álbumes verdaderamente impresionantes. Un claro ejemplo lo encontramos en el más reciente, Cuarto Azul, con el que está recorriendo nuestro país con su nueva gira. Entre los temas incluidos en este disco hay uno que, inevitablemente, ha causado sensación. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Superestrella. ¡Es la canción que ha dado suerte a la Selección Española!

Es evidente que Aitana es una gran seguidora de La Roja. Algo que ya demostró públicamente tras la victoria de nuestro país en la Eurocopa el pasado año 2024, pero ahora lo ha vuelto a hacer. La artista, a pesar de estar en pleno tour, ha estado muy pendiente de todos y cada uno de los partidos de los de Luis de la Fuente, hasta tal punto que muchos de esos encuentros le han pillado en pleno concierto. ¡Pero lo ha disfrutado igualmente con todos los asistentes a su show! Por lo tanto, es evidente que su canción Superestrella ha dado suerte al equipo, puesto que, con cada victoria, sonaba este tema. ¡Y también tras vencer a Argentina en la final! Así pues, hacemos un repaso a la letra completa de Superestrella, el gran éxito de Aitana que se ha convertido en todo un amuleto para la Selección Española de Fútbol.

Letra de ‘Superestrella’, de Aitana

Superestrella

Superestrella

Me ve entrando en la disco y se me queda mirando

Creo que me ha conocido, será uno más de tantos

Mierda, quizá eres mi próximo error (mi próximo error)

Estoy con mis amigas de reojo mirando

Te queda tan bien esa camisa de Versace

Hoy vas a ser mi próximo error (mi próximo error)

Y no sé dónde diablos se habrá metido

No está en el baño ni en los pasillos

Fuck, está en la barra y viene directo a mí

Él me dice que quiere divertirse

Yo le digo que los rumores vuelan

Él me dice que no le importa estar

Con una superestrella

Yo le digo que: «¿Dónde tú has salido?»

Él me dice que quiere estar conmigo

Yo le digo que no es fácil enamorarse

De una superestrella (superestrella)

Aquí está todo el mundo mirando

Vamos solos al baño

Y retomamos lo que estamos empezando

Solo quiero conocerte un poco más

Supongo que no lo he pensado bien

Pero mañana seremos noticia en la TV

Que seas tú a quien le cuente mis mentiras

Tatuarme tu apellido, querernos para toda la vida

Y no sé qué diablos estamos haciendo

No te conozco, pero me estoy muriendo

Fuck, vámonos ya de aquí, hoy soy toda para ti

Él me dice que quiere divertirse

Yo le digo que los rumores vuelan

Él me dice que no le importa estar

Con una superestrella

Yo le digo que: «¿Dónde tú has salido?»

Él me dice que quiere estar conmigo

Yo le digo que no es fácil enamorarse

De una superestrella (superestrella)

Superestrella

Superestrella