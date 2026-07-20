De ‘Superestrella’ de Aitana a ‘Como si fueras a morir mañana’ de Leiva: las canciones del Mundial 2026

La Selección Española de Fútbol está viviendo uno de los momentos más espectaculares de su historia. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todos y cada uno de los jugadores que forman parte de este equipo han hecho un excepcional trabajo durante todo el Mundial 2026. Tanto es así que se han medido con grandes selecciones como es el caso de Uruguay, Portugal, Bélgica, Francia e, incluso, Argentina. A pesar de todo, ellos no se han dejado llevar por nombres ni por equipos: han decidido apostar por su fútbol y su talento. A la vista está que han acertado de lleno, puesto que han conseguido hacerse con la segunda estrella. Y hablando de estrellas, hay una canción que no ha dejado de sonar en cada victoria de España: Superestrella de Aitana. ¡Pero no es la única! Hacemos un repaso a todas las canciones que nos recordarán a este Mundial.

‘Superestrella’, de Aitana

Cada vez que la Selección Española de Fútbol conseguía la victoria en este Mundial 2026, en el estadio sonaba el gran éxito de Aitana. Por lo tanto, inevitablemente, esta canción se convirtió en todo un amuleto para La Roja, puesto que si la escuchaban, es que eran buenas noticias. Además, al fin y al cabo, su objetivo en esta competición no era otro que conseguir esa segunda estrella. ¡Su superestrella! Es un hecho que para Aitana, fiel seguidora de la Selección Española, también ha sido un sueño hecho realidad.

‘Como si fueras a morir mañana’, de Leiva

Y todo de forma casual. Todo comenzó cuando el presentador de las retransmisiones de RTVE comenzó a decir lo siguiente, en un partido del Mundial 2026: «¡Hazlo! Como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos». Algo que el equipo de la televisión pública utilizó para alentar a La Roja en los siguientes partidos y, además, volvieron a repetir antes del comienzo de la final del Mundial.

Como era de esperar, todo esto llegó a oídos de Leiva. Tanto es así que, en un concierto en Cádiz, no dudó en lucir la camiseta blanca de los de Luis de la Fuente. Todo ello mientras lanzó un mensaje previo al encuentro contra Argentina: «Vamos a mandarle un mensaje de ánimo a los muchachos de la Selección. Es el equipo soñado para competir en una final. ¡Confiamos en ellos!».

‘Y viva España’, de Manolo Escobar

Estamos ante uno de los grandes clásicos en este tipo de competiciones, ¡y no es para menos! Por lo tanto, era evidente que iba a estar presente en la celebración de la victoria de España en el Mundial 2026. Tanto es así que sonó en el MetLife Stadium de Nueva York, recinto que albergó el partido que enfrentó a los dos finalistas de esta competición. ¡Fue algo verdaderamente sorprendente y espectacular!

Lo que es un hecho es que, pase el tiempo que pase, este Mundial 2026 pasará a la historia por el gran trabajo realizado por la Selección Española de Fútbol. Es evidente que los de Luis de la Fuente, desde el momento en el que se enfrentaron en ese primer partido contra Cabo Verde, tuvieron claro que tenían posibilidades de llevarse la segunda estrella. Todo un país creyó en sus jugadores y ahora todo un país celebra este gran logro junto a ellos. ¡Somos campeones del mundo!