Así sonó el «¡Que viva España!» en Nueva Jersey

España ya tiene dos estrellas después de llevarse el Mundial de 2026. El público que tenía entradas ha querido transmitirle toda la motivación posible a los jugadores. Después del partido, los técnicos de sonido pusieron la canción Que Viva España, de la Banda del Capitán Canalla y Manolo Escobar.

La letra es una de las más representativas del país y se ha convertido en la banda sonora de La Roja. Los de Luis de la Fuente podrán cantarla para celebrar que acaban de pasar a la historia con esta actuación. Ferran Torres se ha convertido en el héroe después de marcar el gol definitivo.

Los jugadores tendrán tiempo para festejar con la afición en España. Sin embargo, el lunes 20 de julio no se ha declarado festivo nacional. El equipo ha cuajado un Mundial excepcional, con un control de la posesión que se ha convertido en su mejor arma defensiva.