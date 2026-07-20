¿Será festivo el lunes 20 después de que España haya ganado el Mundial 2026?

España ha conseguido la segunda estrella después de ganar a Argentina en la final. Los aficionados inundarán las calles para celebrar una hazaña histórica. En el caso de que hubiera victoria, se había solicitado que el lunes 20 de julio fuera declarado festivo nacional, pero la propuesta ha sido descartada.

La respuesta ha sido muy clara: no. El lunes no será declarado festivo y la actividad laboral, escolar y administrativa continuará con total normalidad en todo el país. Pese a ello, se esperan grandes aglomeraciones y celebraciones durante la noche del sábado.

El calendario laboral de 2026 ya está fijado y el lunes posterior a la final del Mundial no figura entre los festivos de España. Tampoco existe ningún anuncio oficial por parte del Gobierno ni de las comunidades autónomas que haga pensar en una modificación de última hora.

La Roja cose su segunda estrella

Los de Luis de la Fuente han vuelto a hacer historia ganando el Mundial. Ferran Torres se disfrazó de Iniesta y convirtió el tanto definitivo. El encuentro estuvo marcado por el dominio de la posesión, que provocó que Argentina no rematara a puerta hasta la prórroga.