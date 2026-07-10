El accidente de Aitana que pone en duda su concierto de hoy, que coincide con el partido de España

Aitana Ocaña está viviendo una víspera de concierto de lo más accidentada. A pocas horas de subirse al escenario del Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, dentro de su gira Cuarto Azul Tour, la cantante ha confirmado a través de su canal de difusión de WhatsApp que se ha fracturado uno de los dedos de la mano derecha, aunque ha asegurado que el espectáculo sigue adelante con normalidad. Este incidente llega después de días en los que ha tenido que soportar críticas, cada cual más loca. Primero le cayeron palos por todas partes por dejar caer la idea de que podría retrasar la hora de inicio para no coincidir con el encuentro de España contra Bélgica de cuartos de final del Mundial. Después, un periodista no dudó en cargar contra ella por no poner ningún mensaje sobre el Orgullo LGTBIQ+, algo que la artista ya hizo en el pasado y le costó otro buen puñado de críticas desde dentro del colectivo. A la catalana le caen palos por todas partes haga lo que haga y es normal que esté cansada de todo.

En mitad de estos días complicados de gestionar, la artista fue quien explicó lo ocurrido a sus seguidores a través de su canal de difusión en WhatsApp: «Lo tenía así y yo pensaba: ‘Nada, será un golpe fuerte. Pues, hoy, de médicos y nada de golpe fuerte’», relató, acompañando el mensaje de imágenes del dedo inflamado y, después, ya entablillado tras pasar por el hospital. Con su habitual buen humor, la cantante quiso quitarle hierro al percance: «Que alguien me haga una limpieza energética», bromeó, antes de aclarar que no iba en serio.

Ya de cara al concierto de esta noche, lanzó un mensaje directo a sus fans para que se quedasen más tranquilos: «Mañana vamos con todo, Zaragoza, y el dedo roto. Si algún paso no me sale, no me lo tengáis en cuenta; siento que va a ser un desastre».

Un concierto marcado por el Mundial desde días antes

La lesión llega, además, en medio de otra polémica que Aitana llevaba días gestionando: la coincidencia de horario entre su concierto de esta noche, fijado a las 21:30 horas, y el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica. La cantante llegó a plantear en un directo de Instagram su preocupación por la situación, reconociendo que su trabajo es dar conciertos, pero que le costaría salir a cantar sin saber cómo iba la Selección.

Finalmente, tras valorar varias alternativas, Aitana confirmó que el concierto se mantendría en su horario original: «Finalmente no habrá ningún cambio de horario en el concierto de Zaragoza, se queda como estaba: 21:30», anunció, agradeciendo a sus fans la paciencia mientras tomaba la decisión.

No es la única artista que ha tenido que lidiar con el Mundial esta noche

Aitana no ha sido la única artista con una cita musical programada para esta noche de cuartos de final. Taburete, que actúa en Plasencia (Cáceres) dentro de su gira El perro que fuma, ha optado por retrasar su concierto hasta que termine el encuentro para que su público no tenga que elegir entre ambas citas. Malú, por su parte, actúa en el Concert Music Festival de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y ha resuelto la coincidencia de otra forma: el festival retransmitirá el partido en las pantallas del recinto y retrasará el inicio del concierto hasta las 23:00 horas, de modo que el público pueda disfrutar de ambos acontecimientos sin renunciar a ninguno.

Programas de televisión como Tu cara me suena también estarán pendientes del final del partido del Mundial para comenzar su segunda semifinal, que será en directo en Antena 3. Mientras, Telecinco ha decidido tirar la toalla y no gastar una bala, por eso emitirá un especial de mejores momentos del programa ¡De Viernes!

La cita más esperada de su gira en Aragón

El concierto de Zaragoza es una de las paradas más esperadas del Cuarto Azul Tour, hasta el punto de que las entradas se agotaron en apenas 45 minutos tras ponerse a la venta. Con el dedo entablillado y el Mundial de fondo, Aitana ha demostrado una vez más su compromiso con sus seguidores, decidida a no dejar que ni una fractura ni un partido de fútbol le impidan subirse al escenario esta noche.