La curiosa reacción de Aitana a las lágrimas de Speed por Cristiano, con ‘Superestrella’ de fondo

La pasada noche del 6 de julio, la Selección Española de Fútbol y la de Portugal se midieron en duelo en un partido eliminatorio del Mundial de Fútbol 2026. Un encuentro ibérico donde las emociones estuvieron presentes en todo momento. Y es que, para los fans de Cristiano Ronaldo, era vital la victoria de Portugal, pues sería la última oportunidad para el jugador de ganar este torneo, puesto que, por muchos trofeos que tenga en su palmarés, la Copa del Mundo siempre se le ha resistido. A pesar de todo, dados los resultados que tanto nos han favorecido a los españoles, el portugués ha tenido que regresar a casa sin esa preciada copa.

No fue fácil, pero la Selección Española de Fútbol ganó 1-0 a Portugal, por lo que dejó fuera de la competición al equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo. Una eliminación que ha supuesto una gran tristeza para los fans del portugués, que querían verle conseguir ese sueño. De hecho, IShowSpeed, creador de contenido que se ha declarado fan incondicional del deportista, vivió la derrota desde las gradas. Así pues, entre lágrimas, el joven no pudo evitar ocultar su gran pesar. Una situación que fue presenciada por miles de personas, pues estaba realizando un directo.

Aitana se pronuncia al respecto

Sin embargo, el motivo por el que se ha hecho viral este momento es por la inesperada presencia de Aitana. Con la victoria de un equipo, en el estadio empieza a sonar una canción que suele ser de preferencia por la selección ganadora. En el caso de España y tras su victoria con Portugal, el tema que comenzó a sonar fue Superestrella, perteneciente al disco de Cuarto Azul de la cantante.

Así pues, mientras Speed lloraba desconsolado por la derrota de Portugal, Superestrella sonaba de fondo. Una imagen muy particular que poco tardó en hacerse viral en redes sociales. Y es que numerosos comentarios han sido plasmados en la publicación. «Speed rompe a llorar como nunca le hemos visto en una esquina del estadio mientras suena Superestrella de Aitana. Cine puro», comentaba un usuario en X, plataforma anteriormente conocida como Twitter.

Debido a la viralidad del momento, el vídeo le apareció a la propia Aitana. Y es que, la cantante no pudo evitar comentarlo. «Ostras», ha escrito citando el vídeo de IShowSpeed. Un comentario que acumula, hasta el momento en el que se está escribiendo esta noticia, más de 111.000 likes. Y es que, muchas personas han querido comentar este momento. «Eres historia de España y ahora del mundo», «Siempre queda bien esta canción como final de fiesta» o «Que llore más despacio, que no escucho la canción», son algunos de los comentarios más destacados.