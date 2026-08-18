No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 17 de agosto, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 627 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pablo ha recibido una llamada de lo más inesperada que, a buen seguro, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Gabriel, por su parte, se ve en la obligación de pedir disculpas a Beatriz después de todo lo ocurrido recientemente.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han podido observar cómo las clientas continúan sin comprar los perfumes De la Reina. Todo ello mientras Marta se ha quedado profundamente sorprendida y descolocada al descubrir que Valentina ha dormido con Andrés. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos. Por si fuera poco, Miguel termina de dar el alta a Claudia, mientras que Tasio continúa teniendo pesadillas.

¿Qué sucede en el capítulo 628 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 18 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Pablo ha recibido una amonestación de lo más inesperada. Todo ello mientras Clara presiona a Marta sobre el tema que tiene estrecha relación con la fundación. Algo que, desde luego, va a marcar un gran punto de inflexión en esta historia.

Tasio nota frialdad entre Mabel y Salva, mientras que Eduardo se ha quedado profundamente sorprendido y descolocado al recibir una llamada de lo más inesperada. Pero no todo queda ahí, puesto que las chicas toman la firme decisión de proponer una serie de ideas para tratar de aumentar las ventas. Todo ello mientras Julia se arma de valor para hacer una petición de lo más incómoda a Gabriel. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.