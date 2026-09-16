Quién es Verónica Blume: su edad, su pareja, hijos y de dónde es

El mundo de las celebridades nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos rostros de diferentes ámbitos de la industria pública. En esta ocasión, realizamos un repaso por el lado más profesional y por el más personal de Verónica Blume. Nacida el 17 de julio de 1977 en Alemania, es hija de madre uruguaya y padre alemán. A pesar de sus raíces, se crio en Barcelona. Desde pequeña siempre sintió una fuerte conexión con el mundo del modelaje, motivo que la impulsó a seguir sus sueños.

Con tan solo 16 años, se presentó a un concurso de modelos organizado por la agencia Ford y lo ganó. Un proyecto que le abrió un contrato con dicha agencia y, con ello, las puertas al mundo de la moda en Nueva York. Una etapa muy importante en su carrera profesional, pues se convirtió en la imagen de importantes marcas publicitarias y trabajó con legendarios fotógrafos. Sin embargo, a pesar del éxito, Verónica Blume decidió regresar a España. Una vuelta donde no abandonó su profesión como modelo, al menos, hasta mucho tiempo después.

El lado más profesional de Verónica Blume

Según citan varios medios de comunicación, el destino laboral de Verónica Blume cambió cuando se quedó embarazada. En ese momento, la joven descubrió el yoga y, lejos de que todo quede ahí, tomó la decisión de marcharse a vivir a Ibiza. Desde entonces, se dedica a practicar esta disciplina que tantísimas alegrías le ha brindado. De hecho, es instructora, coach, da clases y organiza retiros. Una vida muy diferente a lo que hacía en su juventud, pero que le ha dado mucha más felicidad y paz. «Disfruto muchísimo compartiendo con mujeres de mi edad en mis clases de yoga. Soy muy privilegiada de tener una vocación que crece conmigo y yo con ella», comentó en una entrevista que concedió a los compañeros de la revista ¡Hola!

El lado más personal de Verónica Blume

En redes sociales como Instagram, Verónica Blume cuenta con más de 134.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales, el yoga y momentos que marcan sus días. Por otro lado, en el ámbito más cercano y personal, es madre de un solo hijo, Liam, que nació en julio de 2003. Fruto de una relación anterior. Actualmente, se desconoce cómo se encuentra el corazón de la ex modelo. Por lo tanto, se desconoce si está soltera o no.