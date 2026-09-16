El abogado de Zapatero intentó sin éxito comprar el testimonio de su testaferro y hacer una defensa coordinada

Víctor Moreno Catena, el abogado de José Luis Rodríguez Zapatero, intentó sin éxito comprar el testimonio de su testaferro Julio Martínez Martínez y hacer una defensa coordinada. Zapatero temía que Martínez tirase de la manta.

José Luis Rodríguez Zapatero lleva meses recluido en su casa de Las Rozas preparando su defensa. Su abogado ha contactado con las defensas de otros investigados, incluyendo a la letrada de Julio Martínez Martínez, a la que le ofreció «ir de la mano» en la estrategia de defensa.

El ex presidente del Gobierno quería controlar así la información que pudiera aportar a la causa el que fuera durante años su testaferro. Moreno Catena les propuso defenderse de forma conjunta, negar los delitos de los que se les acusaba y taparse el uno al otro. No quería pactar con la Fiscalía.

Julio Martínez Martínez no sucumbió al ofrecimiento. El empresario decidió pactar con Anticorrupción y colaborar con la justicia. Además, el testimonio de Martínez podía ser corroborado por los directivos de Plus Ultra que dijeron en sede judicial que Zapatero estaba detrás del rescate con dinero público a la aerolínea.

Zapatero esperaba que Julio Martínez se comiera el marrón al figurar su nombre en las empresas, pero el empresario aseguró que trabajaba a las órdenes del ex presidente. Martínez constituyó la consultora, que fue idea de Javier de Paz, y que se montó para que Zapatero y sus hijas cobrasen.

Muchas llamadas

El abogado de Zapatero llamó en numerosas ocasiones a la defensa de Julio Martínez Martínez antes de que el empresario declarase en sede judicial el pasado mes de julio. Quería saber su estrategia y lo que iba a decir antes de que se sentase ante el juez. Julio Martínez Martínez se negó a darle esa información.

Víctor Moreno Catena quería ponerse en contacto con él a través de su abogada para salvar a su cliente Zapatero. No ha sido posible porque las estrategias judiciales de ambos eran opuestas.

El empresario no quiere tener contacto directo con Zapatero para no perjudicar su defensa. Martínez ha extremado la precaución en sus comunicaciones y la mayoría de sus conversaciones con el ex presidente previas a su detención han sido borradas.

Las hijas de Zapatero ya tienen defensa

El papel de Víctor Moreno Catena no sólo se limita a defender a Zapatero. El ex presidente socialista también le ha encargado que se haga cargo de la defensa de sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, que han sido imputadas en el caso.

Moreno Catena no asumirá en primera persona la defensa de las hijas del presidente, pero lo harán otras personas de su equipo jurídico. Miembros de su despacho Moreno Catena & Venturi serán los encargados de defender a Alba y Laura Rodríguez Espinosa cuando el juez José Luis Calama las cite a declarar en los próximos meses.

La estrategia de Moreno Catena es que las tres defensas de la familia vayan coordinadas. Zapatero considera que es inocente y que sus hijas también lo son, pese a que cobraron elevadas sumas de dinero a través de la consultora en la que estaba Julio Martínez Martínez.

El empresario contrató a las hijas del presidente porque Zapatero se lo pidió. En un primer momento trabajaron Laura y su entonces pareja para él y luego se unió al proyecto Alba. Julio Martínez Martínez pagó a las hijas de Zapatero durante meses sin que hicieran ningún trabajo real.