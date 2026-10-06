Trámite o caso: cuándo basta una gestoría online y cuándo hace falta un abogado

España tiene 3.483.645 trabajadores autónomos, según los datos de afiliación de la Seguridad Social de septiembre de 2026, 70.353 más que un año antes. Los que más crecen son los de la energía (un 15,6% más), la informática y las telecomunicaciones (un 14,3%) y las actividades inmobiliarias (un 9%). Cada uno lleva su propio calendario de papeles ante Hacienda, la Seguridad Social o el ayuntamiento, que se suma al de millones de particulares y empresas.

Ese papeleo ya pasa sobre todo por internet. Según la Encuesta TIC en los hogares 2025 del INE, el 80,7% de las personas de 16 a 74 años contactó con las administraciones o los servicios públicos por internet en los últimos doce meses, un punto más que en 2024. Después de consultar sus propios datos, lo que más se hizo fue pedir una cita o hacer una reserva: el 61,9%.

Trámite o caso: dónde está la frontera

La primera duda, cuando hay un papel pendiente, es a quién acudir. La frontera es más sencilla de lo que parece. Si la gestión consiste en rellenar un modelo oficial, aportar unos documentos conocidos y pagar un precio fijo, es un trámite, y es terreno de una gestoría.

Si, en cambio, hay pruebas que valorar, una estrategia que elegir, alegaciones que argumentar o unos intereses que defender frente a un tercero o frente a la propia Administración, es un caso. Ahí conviene un abogado.

Qué se puede encargar hoy a una gestoría online

Buena parte de la relación ordinaria con la Administración se puede encargar ya a una gestoría online. El cliente responde a un chat o a un formulario guiado, firma desde el móvil la autorización para que la gestoría le represente, y esta presenta el trámite por vía telemática. Al terminar, recibe el justificante con su número de registro. Poder abrir el encargo a cualquier hora no acorta los plazos del organismo, que sigue resolviendo a su ritmo.

Lo que se puede encargar sube de dificultad como una escalera. En los primeros peldaños están los papeles de cualquier semana: el duplicado del carnet de conducir por pérdida o robo, el certificado de antecedentes penales o el empadronamiento.

Un escalón más arriba aparecen las gestiones de quien empieza una actividad: el alta como autónomo en Hacienda y en la Seguridad Social, la constitución de una sociedad limitada o el registro de la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Más arriba están los trámites con más letra pequeña. El Impuesto de Sucesiones de una herencia, con su modelo 650 y seis meses de plazo desde el fallecimiento. El modelo 721, obligatorio a partir de cierto saldo en criptomonedas guardadas en plataformas extranjeras, o la regularización de las que no se declararon a tiempo. Expedientes largos como la solicitud de la nacionalidad española por residencia. O el paso previo a la vía judicial en un despido: la papeleta de conciliación, con solo veinte días hábiles para reclamar.

La lista también crece de un día para otro. Desde el 3 de octubre, una ley catalana exige que cada venta o alquiler de un inmueble situado en Cataluña vaya acompañada de un certificado que acredite si contiene amianto o no. Mientras no se apruebe el reglamento que lo desarrolle, la Agencia de Residuos de Cataluña admite que lo firmen arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros tras inspeccionar el inmueble a simple vista, y lo exige en los construidos antes de 2002. Fuera de Cataluña, por ahora, no hay una obligación así.

Muchos de estos trámites también puede hacerlos uno mismo con certificado digital o Cl@ve. Delegarlos compensa cuando falta tiempo o cuando el expediente tiene letra pequeña.

Qué comprobar antes de encargar un trámite online

Delegar el papeleo por internet exige mirar unas cuantas cosas antes de contratar:

Que el precio del servicio esté cerrado antes de pagar.

Que el precio diga si la tasa del organismo va incluida o se paga aparte.

Que se firme un mandato que autorice expresamente a presentar en nombre del cliente.

Que se entregue el justificante con el número de registro.

Quién contesta si el organismo pide subsanar o completar el expediente.

En qué momento el asunto deja de ser un trámite y debe pasar a un abogado.

Cuando el papeleo se convierte en un conflicto

Ese relevo llega cuando el papeleo da paso a un desacuerdo, a un incumplimiento o a un expediente sancionador, donde suele convenir un abogado. Los cierres de empresas van al alza. Según la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE, las sociedades disueltas aumentaron un 9,1% en julio de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, y entre enero y julio crecieron un 7,2%, aunque en julio tres de cada cuatro disoluciones fueron voluntarias, que siguen siendo un trámite.

Si la empresa no puede pagar sus deudas al cerrar, la vía es el concurso de acreedores. Los particulares y autónomos que no pueden con las suyas tienen la Segunda Oportunidad, la vía para pedir su exoneración, con requisitos y excepciones.

El salto del trámite al caso se repite en muchos terrenos. Presentar la papeleta de conciliación es un paso inicial; ir a juicio por un despido es sostener una defensa. Liquidar un impuesto sigue unas reglas fijas; afrontar una inspección de Hacienda exige prepararla. Registrar una marca es una cuestión de papeles; responder cuando otra empresa la copia exige estrategia. Encargar el certificado de amianto es un trámite; reclamar tras comprar o alquilar sin él, o con un amianto que nadie declaró, es un caso. Lo mismo ocurre con los conflictos entre socios.

Algunas firmas ya juntan las dos mitades. Una de ellas es Managora: su gestoría online, abierta las 24 horas, reúne más de quinientos trámites, y su despacho de abogados se ocupa de los casos. Si un trámite se complica, el asunto pasa de la gestoría al despacho.

Encargar el papeleo por internet no cambia los plazos de la Administración. Lo que cambia es quién responde de cada paso. Y saber distinguir a tiempo un trámite de un caso evita que un asunto que necesitaba un abogado se quede en un impreso.