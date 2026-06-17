¿Quién es Víctor Moreno, el abogado de Zapatero?

El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declara en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama por motivo de la investigación en el caso Plus Ultra y ha puesto su defensa en manos del abogado y catedrático Víctor Moreno Catena.

Moreno Catena nació en 1953 en Santa Marta de los Barros y es considerado uno de los juristas con mayor trayectoria en el ámbito del Derecho Procesal y los delitos económicos en España. Se licenció en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1975 y se doctoró cuatro años después.

En el ámbito institucional, estuvo seis años como secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y de IberRed, la red de cooperación jurídica internacional integrada por ministerios de Justicia, fiscalías y poderes judiciales de Iberoamérica. Moreno Catena fue también secretario general técnico entre 1988 y 1993 y subsecretario del Ministerio del Interior con Felipe González.

También tiene una gran trayectoria como catedrático en las universidades de Santiago de Compostela, Sevilla y la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirigió durante años el Máster de Acceso a la Abogacía y el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas. En la actualidad, preside la Unión Española de Abogados Penalistas y es vicepresidente de la Federación Europea de Abogados Penalistas, así como fundador y presidente de la Fundación de la Inteligencia Artificial Legal (FIAL).

‘Caso ERE’

Su nombre empezó a ganar notoriedad por asumir la defensa de varios ex altos cargos vinculados al PSOE durante el caso de los ERE de Andalucía, como el de la ex consejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. En aquel juicio, su estrategia frente a la Fiscalía Anticorrupción al tildar de «disparate» que se persiguiera penalmente el diseño de una Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento autonómico.

Martínez Aguayo sólo pasó año y medio en prisión condenada por un delito de malversación de fondos públicos. También defendió a Pachi Vázquez, ex secretario general del PSOE gallego, en un procedimiento por presunta prevaricación administrativa vinculado a contrataciones municipales.