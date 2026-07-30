Golpe al narcotráfico en Sevilla: desmantelan cinco plantaciones de marihuana y detienen a cinco personas en Estepa y Osuna

Nuevo golpe contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla. La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarrollado dos operaciones conjuntas en las localidades sevillanas de Estepa y Osuna que han culminado con la detención de cinco personas, el desmantelamiento de cinco centros de cultivo de marihuana y la incautación de 4.881 plantas de cannabis, además de ocho kilogramos de marihuana preparados para su distribución en el mercado ilegal.

Las investigaciones, enmarcadas dentro de la colaboración permanente entre ambos cuerpos para combatir el tráfico de drogas en la provincia, permitieron descubrir varias plantaciones ‘indoor’ ocultas en inmuebles donde también existían conexiones ilegales a la red eléctrica, una práctica habitual en este tipo de instalaciones que supone un elevado riesgo de incendio para las viviendas y sus alrededores.

La primera actuación se desarrolló durante el pasado mes de junio en Estepa. Las investigaciones comenzaron tras recibir diversas informaciones que apuntaban a la posible existencia de varios centros de producción de marihuana en la localidad. A partir de esos datos, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia permanente sobre tres inmuebles sospechosos, recopilando los indicios suficientes para solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro.

Los registros permitieron localizar 2.652 plantas de cannabis en avanzado estado de floración y ocho kilogramos de marihuana ya preparados para su distribución. Además, los investigadores intervinieron numerosos útiles destinados al cultivo, secado y elaboración de la droga. Como consecuencia de esta operación fueron detenidos tres vecinos de Estepa como autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

La segunda operación tuvo lugar a comienzos del mes de julio en Osuna. En este caso, la investigación arrancó tras analizar distintas líneas policiales que señalaban un inmueble utilizado como centro de cultivo de marihuana. Las vigilancias permitieron identificar al principal sospechoso y descubrir un segundo inmueble dedicado a la misma actividad ilícita.

Tras obtener la autorización judicial, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera accedieron a ambos inmuebles y localizaron dos plantaciones ‘indoor’ con un total de 2.229 plantas de marihuana en estado adulto. Asimismo, comprobaron la existencia de enganches ilegales a la red eléctrica, con el consiguiente peligro de incendio debido al elevado consumo energético que requieren este tipo de cultivos. Por estos hechos fueron detenidos dos vecinos de Osuna por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

En conjunto, ambas operaciones se han saldado con cinco detenidos, el desmantelamiento de cinco centros de cultivo de cannabis y la retirada del mercado ilícito de casi cinco mil plantas de marihuana, además de ocho kilos de droga ya preparados para su venta. La operación ha sido desarrollada por la Unidad Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Sevilla, dentro de los dispositivos permanentes para combatir el tráfico de estupefacientes en la provincia.