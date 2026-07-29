La Guardia Civil desmantela tres puntos de droga en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y detiene a diez personas

La Guardia Civil ha desarticulado en Mairena del Aljarafe (Sevilla) una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que había convertido tres locales comerciales ocupados ilegalmente en puntos de venta de estupefacientes. La operación, bautizada como MARAHANA YINX, se ha saldado con diez detenidos y la intervención de cocaína, marihuana, hachís y numerosos medicamentos utilizados para elaborar una peligrosa mezcla conocida como KARBUKI.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran un incremento de determinados delitos contra el patrimonio en una zona de esta localidad del Aljarafe. El Área de Investigación del Puesto Principal de Mairena del Aljarafe inició entonces las investigaciones para determinar el origen de estos hechos.

Durante la investigación, los agentes pusieron el foco sobre un local comercial que, según la Guardia Civil, se encontraba ocupado de manera ilegal y que carecía de actividad económica conocida. Sin embargo, el establecimiento registraba un constante movimiento de personas que entraban y salían del inmueble, un comportamiento que levantó las sospechas de los investigadores.

La Guardia Civil estableció un dispositivo permanente de vigilancia alrededor del local. Las investigaciones permitieron identificar a varios sospechosos que ejercían como cabecillas de la organización y descubrir que disponían de otros dos locales, también ocupados ilegalmente, que eran utilizados para las mismas actividades ilícitas.

Según los investigadores, entre los tres establecimientos se llegaron a detectar más de 60 operaciones de venta de droga al día, lo que da una idea del volumen de actividad que habría alcanzado la trama.

Uno de los principales responsables habría extremado además las precauciones para evitar ser localizado. La Guardia Civil constató que esta persona utilizaba una identidad falsa y la documentación de otro integrante de la organización para alojarse en un hotel de la localidad y dificultar así su identificación por parte de los agentes.

Una vez recopilados los indicios necesarios y plenamente identificados los integrantes de la organización, se desplegó un operativo para registrar simultáneamente cinco ubicaciones: los tres locales empleados como puntos de venta y otros dos inmuebles utilizados como almacenes de las sustancias que posteriormente eran trasladadas a los establecimientos para su distribución.

El operativo permitió localizar importantes cantidades de cocaína, marihuana y hachís, además de numerosos comprimidos de medicamentos antidepresivos que, según la Guardia Civil, eran utilizados para elaborar la mezcla denominada KARBUKI.

Los agentes también se incautaron de más de 120 teléfonos móviles, que están siendo analizados para obtener nuevas pruebas sobre el funcionamiento de la organización, así como de unos 4.000 euros en efectivo. Entre los efectos intervenidos figuran además balanzas de precisión, material empleado para preparar los envoltorios de las sustancias y varios patinetes eléctricos que eran utilizados para desplazarse y realizar entregas a domicilio.

La complejidad de la operación obligó a movilizar a distintas unidades de la Guardia Civil, entre ellas efectivos del GRS y la USECIC, además del Grupo Cinológico de las Comandancias de Sevilla y Algeciras y unidades territoriales de la Compañía de Sanlúcar la Mayor. La Policía Local de Mairena del Aljarafe también colaboró en el dispositivo.

Tras la intervención, los tres locales fueron tapiados y asegurados por operarios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el objetivo de impedir nuevas ocupaciones ilegales y reforzar la seguridad de los vecinos de la zona.

Los diez detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial como autores de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. La Guardia Civil considera desmantelados los tres puntos de venta.

No obstante, la operación continúa abierta. Los investigadores analizan tanto la información obtenida durante los registros como el contenido de los dispositivos electrónicos intervenidos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con los detenidos.