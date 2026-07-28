Golpe a una banda de ladrones de cobre en Sevilla: robos por 180.000 € y dos kilómetros de cable recuperado

La Guardia Civil ha dado un golpe a un grupo criminal itinerante dedicado al robo de cable telefónico en Sevilla y Huelva. Los agentes consiguieron sorprender a sus integrantes in fraganti cuando se disponían a perpetrar un nuevo golpe y evitaron así que se llevasen una enorme cantidad de cable de una planta fotovoltaica. La operación ha permitido recuperar además más de dos kilómetros de cableado y herramientas específicas para cortar cobre rápidamente.

La investigación, bautizada como operación ALXARAF KUPFER, arrancó a principios de marzo después de que la empresa encargada del mantenimiento de las telecomunicaciones denunciase la desaparición de grandes tramos de tendido telefónico aéreo. Los indicios llevaron a los agentes hasta varios puntos del Aljarafe sevillano y de la provincia de Huelva.

Los municipios de Sanlúcar La Mayor y Espartinas habían sido especialmente golpeados por esta oleada de robos. El perjuicio económico directo provocado por las sustracciones asciende, según la Guardia Civil, a 180.000 euros, a lo que se suma el impacto que estos robos tuvieron sobre los usuarios de las zonas afectadas.

Los investigadores del Equipo ROCA de Sanlúcar La Mayor comenzaron entonces a trabajar con una hipótesis: detrás de los robos podía encontrarse un grupo criminal itinerante, perfectamente organizado y con una elevada capacidad para desplazarse entre diferentes localidades.

La Guardia Civil puso en marcha distintos dispositivos de vigilancia para tratar de localizar a los sospechosos y conocer sus movimientos. Y finalmente llegó el momento clave de la operación: los agentes sorprendieron a los ladrones mientras estaban actuando.

El operativo permitió frustrar un nuevo robo en una planta fotovoltaica y recuperar de inmediato más de 2.000 metros de cable telefónico. Los agentes también localizaron e intervinieron diferentes herramientas destinadas específicamente al corte rápido del cobre, lo que apunta al grado de preparación con el que, según la investigación, actuaba el grupo.

Ahora, la Guardia Civil investiga a seis personas por su participación en los robos cometidos en distintas localidades del Aljarafe sevillano y en la provincia de Huelva. La operación ha permitido frenar una actividad delictiva que había generado importantes pérdidas económicas y afectado a las telecomunicaciones de los vecinos de las zonas donde desapareció el cable.

La actuación ha contado con la participación del Equipo ROCA y de los puestos de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache y Bollullos de la Mitación, además de la colaboración de la Policía Local de Las Cabezas de San Juan. El operativo se integra en el dispositivo permanente de vigilancia de infraestructuras estratégicas y explotaciones agrícolas desplegado por la Guardia Civil para combatir, entre otros delitos, el robo de cobre.