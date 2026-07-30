El presidente de Ceuta exige la declaración de «emergencia nacional» tras la masiva entrada de inmigrantes a nado

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha exigido este jueves al Gobierno central la declaración de «emergencia nacional» debido a la situación de presión migratoria extrema que sufre desde hace días la ciudad autónoma. El dirigente del Partido Popular (PP) reclama al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez que asuma el «mando único» y que tome medidas «contundentes» con respecto a unos flujos de entrada de inmigrantes ilegales que son «diarios», con cifras que rondan las 300 personas en cada jornada.

En la jornada del miércoles, más de 800 inmigrantes intentaron entrar en Ceuta a nado. La ciudad autónoma se encuentra saturada por la llegada de más de mil ilegales en los últimos días, pero la presencia de las fuerzas de Seguridad en playas de Fnideq (Castillejos), en el norte de Marruecos, no impidieron que algunos de estos extranjeros se adentraran en territorio español.

Vivas, en esta línea, denuncia una crisis que, con «esta magnitud y naturaleza», necesita de decisiones inmediatas por parte del Gobierno central. El presidente de la ciudad autónoma considera que «la presión migratoria sobre Ceuta es una constante», singularizada por «el hecho de ser la única frontera terrestre y marítima junto con Melilla que tiene España y Europa en África».

En declaraciones en Onda Cero, el también líder del PP en territorio ceutí considera que está habiendo «picos de especial intensidad» respecto a la presión migratoria que han convertido a la situación sobre Ceuta de «emergencia nacional».

«Hay que abordarlo desde esa perspectiva, como una emergencia nacional a través de una acción decidida, enérgica, proporcional, contundente, inmediata y que esté coordinada a través de un mando único», ha subrayado Juan Jesús Vivas este jueves, y añade que, en la última semana, «han entrado 1.500 personas», un dato que «significa el equivalente casi al 2% de toda la población de Ceuta».

En contacto con el Gobierno

Vivas ha precisado que mantiene un «contacto permanente» con el Gobierno de Pedro Sánchez, tanto «a través de la Delegación como de distintos ministros». Por ello, espera que la petición realizada, «sin defecto haya encontrado comprensión». Asimismo, el presidente de Ceuta ha insistido en que se actúe con acciones que tengan «la energía que requiere una crisis y una emergencia de esta envergadura, de esta magnitud y de esta naturaleza».

En este contexto, ha reivindicado también la prioridad de «atender la saturación de los centros de acogida», tanto en los de adultos, que son competencias del Estado, con «recursos provisionales y de emergencia»; como en los de menores que, en este caso, pertenecen a la ciudad autónoma, pero también necesitan «el apoyo financiero del Estado» para poderlo hacer. «Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social», ha recalcado.

Colaboración con Marruecos

Juan Jesús Vivas también ha puesto el foco en «intensificar la colaboración» con Marruecos por «si se puede cortar esta entrada masiva», además de reforzar efectivos y medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto en el ámbito fronterizo como en la seguridad ciudadana. También ha hecho hincapié, «por todos los medios», en modificar la ley tras la sentencia del Tribunal Supremo contra las devoluciones en caliente.

El presidente de Ceuta ha afirmado que los flujos de entrada son «diarios», con cifras que rondan unas 300 personas inmigrantes llegando a Ceuta al día. «Si esto no se corrige, si no se aplican de manera decidida, enérgica y contundente, a la vuelta de un mes estaremos como en mayo de 2021», ha avisado, en relación con la crisis migratoria que vivió la ciudad aquel año.