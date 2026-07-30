La Justicia autoriza a Rafa Mir jugar fuera de España pese a estar condenado por violación

Rafa Mir está cerca de salir de España. A escasas horas se hará oficial su desvinculación con el Sevilla para fichar así por el Aris de Salónica griego. Una mudanza apenas un mes después de haber sido condenado a 8 años y medio de cárcel por violación y lesión a una joven la noche del pasado 31 de agosto de 2024 en su domicilio de Bétera. Sin embargo, el futbolista deberá cumplir una condición para poder vivir fuera del país.

A pesar de que el delantero negó en el juicio haber agredido sexualmente a la joven y que todo fue sexo consentido, el tribunal decidió condenarlo, provocando que su carrera en España terminase de forma fulminante. Primero rescindió su contrato con el Elche y actualmente se entrena en solitario desde el inicio de la pretemporada por no entrar en los planes de Luis García Plaza. Sevilla y Rafa Mir alcanzaron un acuerdo para rescindir el contrato que los une hasta el próximo 30 de junio y el delantero fichará como agente libre por el Aris de Salónica.

Pero para hacer el fichaje, el delantero ha tenido que recibir un permiso de la Audiencia Provincial de Valencia para mudarse a Salónica y tendrá que firmar una vez al mes en el consulado español de la localidad griega. Se trata de una medida excepcional ante una condena muy elevada que aún está pendiente de recurso y dentro del ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta que la defensa de Mir es que se cambia de residencia por motivos laborales. El formar Grecia parte de la Unión Europea, en el caso del incumplimiento y eludir la orden, se ejercería los mecanismos de detención y entrega como tipifica la OEDE.

Rafa Mir pone fin a su carrera en España

El ariete cartagenero, de 29 años, fichó por el Sevilla en el verano de 2021 procedente del Wolverhampton a cambio de 16 millones de euros y jugó, en tres temporadas, 105 partidos oficiales con la camiseta sevillista, en los que marcó veinticuatro goles y dispensó dos asistencias.

Rafa Mir ha pasado las dos últimas campañas cedido, primero en el Valencia, en la 24/25, y en el pasado ejercicio en el Elche, en el que rindió satisfactoriamente al marcar ocho goles en veintinueve partidos, pero el club ilicitano prescindió de sus servicios cuando fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia.