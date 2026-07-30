Los avances en la extinción del incendio de Vall de Uxó permiten que otros 1.000 vecinos vuelvan a casa

Más de 1.000 personas, vecinos de seis de los 14 municipios que continuaban evacuados este miércoles por el incendio de Vall de Uxó, en Castellón, podrán este jueves regresar a sus casas, tras recabar el permiso de la autoridad en el operativo, el CECOPI. No obstante, otros 7.000 vecinos, de otras ocho localidades igualmente evacuadas en el inicio del fuego, siguen sin posibilidad de retornar este jueves. En cifras absolutas, llegó a haber 18 localidades evacuadas; lo siguen estando ocho. Las autoridades han levantado, también, la orden de confinamiento sobre la urbanización Nova Onda, en Onda. El número de hectáreas calcinadas hasta la mañana de este jueves es de 9.644, en un perímetro de 81 kilómetros, el mismo del miércoles.

De las labores de extinción efectuadas en las últimas horas da cuenta el vídeo que ilustra esta información y que corresponde a tareas llevadas a cabo por bomberos de la Diputación de Alicante en las últimas horas.

El incendio forestal de Vall de Uxó mantiene cortadas un total de ocho carreteras. Todas ellas son vías comarcales y en la provincia de Castellón. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha solicitado que se evite conducir por esas zonas. El CECOPI se ha reunido a las 10:00 horas de este jueves, con la participación, entre otros, del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

En concreto, los municipios cuyos vecinos ya pueden regresar a sus casas son los de Fuente de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar y Almecijar.

Los vecinos de uno de los primeros municipios evacuados, La Vilavella, ya pueden utilizar el agua potable, porque los análisis han sido positivos. Al resto, se le está proporcionando agua embotellada.

El incendio sigue activo, pero está siendo contenido en su propagación por los profesionales que trabajan en diversas tareas en torno al fuego desde que se inició. A todos ellos, el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha manifestado públicamente el agradecimiento por su trabajo: «Sin ellos no tendríamos esa defensa de la masa forestal que realizan incansablemente».

La noche, sin embargo, no ha sido tranquila. Y no solo por el incendio de Vall de Uxó, sino porque además, a primera hora de este miércoles se ha declarado otro incendio de vegetación al norte de la provincia de Castellón, en una zona forestal entre los municipios de Rosell y Bel. Ese incendio ha obligado a desplazar efectivos de extinción de Vall de Uxó a Rosell.

El fuego de Rosell, inicialmente de vegetación, ha quedado controlado a primera hora de este jueves por la acción de los bomberos de la Diputación de Castellón, Bomberos Forestales de la Generalitat Valenciana y Bomberos de la Generalitat de Cataluña. Estos últimos han intervenido porque Rosell, en Castellón, en la Comunidad Valenciana, es municipio limítrofe con la provincia de Tarragona, en Cataluña. Los efectivos desplazados de Vall de Uxó a Rosell ya han podido regresar a continuar efectuando tareas de extinción en el primero de ellos.