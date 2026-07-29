Los bomberos detienen el avance del incendio de Vall de Uxó que ha calcinado 9.300 hectáreas

Los efectivos de extinción han conseguido este miércoles detener el avance de las llamas en el incendio forestal de Vall de Uxó. El fuego no está controlado ni estabilizado, pero se mantiene en un perímetro de 82 kilómetros en el que hay 9.300 hectáreas calcinadas. Muy lejos de las más de 19.000 que ardieron en el pavoroso incendio de Bejís, también en Castellón, en 2022, cuando quedaron calcinadas más de 19.000 hectáreas. La situación mejora, pero las precauciones son máximas, porque cualquier factor exógeno, como un cambio del viento, puede alterar la situación. El enorme trabajo de los efectivos de extinción ha quedado recogido en el vídeo que ilustra esta información.

En las tareas de extinción en torno al incendio de Vall de Uxó participan un total de 1.200 efectivos, de los que se mantiene una actividad permanente de entre 350 y 450 para atender a los correspondientes y necesarios descansos. Además, trabajan también un total de 30 medios aéreos.

No obstante, aun toda precaución es poca. Por ello, la Generalitat Valenciana ha acordado en la reunión del CECOPI de la tarde de este miércoles mantener el confinamiento de la urbanización Nueva Onda, en la localidad de Onda, y continuar con la evacuación del resto de municipios y zonas residenciales afectadas.

Se ha prorrogado la evacuación en 14 localidades y varias urbanizaciones. En concreto, en los municipios de Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, en este caso incluida la pedanía de Veo, Tales, Alfondeguilla, Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Sueras, Villamalur, Chóvar, Azuébar y Almedijar, además de las urbanizaciones Solaig, Montserrat y Peña Negra en el municipio de Bechí, así como la pedanía de Artesa de Onda. Esta medida estará vigente hasta las 23:59 horas de este jueves por razones de seguridad de las personas y las necesidades operativas de la emergencia.

Según ha explicado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, se recomienda el consumo de agua embotellada en las zonas afectadas y la utilización de mascarillas donde la población sigue confinada.

Otro de los acuerdos adoptados por el CECOPI en relación a este incendio es el de que efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con los alcaldes, organicen convoyes para acceder a los municipios evacuados para que los residentes puedan recoger o alimentar y abastecer de agua a sus mascotas.

Por lo que respecta a los realojados, los de Nules y Onda han sido trasladados a los nuevos emplazamientos previstos por la Generalitat para que se encuentren más cómodos en la residencia de estudiantes de la Universidad Jaime I (UJI) de Castellón, el Centro Penyeta Roja, también de Castellón, y el Balneario de La Vilavella, que acogen ya a 149 personas. En el seminario de Segorbe hay 128 desalojados y en Moncofa, 45.

Por su parte, la Diputación de Castellón, que preside Marta Barrachina, ha activado de forma urgente la recuperación de las poblaciones afectadas con ayudas de hasta 100.000 euros por municipio. Marta Barrachina ha activado este miércoles la denominada línea de catástrofes. Un recurso que se aprobó con carácter pionero cuando ella asumió la presidencia, en la primavera de 2023, y que ahora se habilita como una solución más para poner en marcha de modo inmediato los mecanismos de recuperación.