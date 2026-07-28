Levantado el confinamiento de Vall de Uxó mientras el incendio calcina ya 8.500 hectáreas

La Generalitat Valenciana ha levantado a primera hora de este martes el confinamiento de la localidad de Vall de Uxó, según ha informado a primera hora de este martes el Gobierno valenciano a través del perfil de su servicio de Emergencias en X y tal como adelantó anoche esa misma administración y publicó OKDIARIO. La población de Vall de Uxó está ubicada en el origen del incendio forestal, que ya ha asolado 8.500 hectáreas en la provincia de Castellón y que, a última hora del lunes, ocupaba un perímetro aproximado de 72 kilómetros. Más de 400 efectivos trabajan sin descanso en la extinción del fuego desde que se declarase el pasado fin de semana.

Si bien aún no se ha producido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), tanto el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, como la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, han adelantado que las tareas de extinción durante la noche han evolucionado de modo favorable.

El fin de confinamiento en Vall de Uxó se produce horas después de que la Generalitat permitiese, también, el retorno a sus domicilios de los evacuados de otros cuatro barrios del mismo municipio. La Generalitat Valenciana mantiene las medidas de confinamiento y evacuación hasta las 23:59 horas de este martes, siempre en función de la evolución de la extinción del incendio. En concreto, Bechí y Onda siguen confinados. Además, otros 18 municipios se mantienen evacuados.

Con la decisión de la Generalitat Valenciana de concluir el confinamiento en Vall de Uxó, la cifra de personas confinadas por el incendio se reduce significativamente. En concreto, de 64.000 a 39.000 personas. Además, la medida supone, de facto, la noticia más positiva para la población hasta la fecha tras unos días angustiosos en los que el fuego ha avanzado sin control, arrasando todo lo que ha encontrado a su paso, a pesar del enorme esfuerzo efectuado por los equipos de extinción.

Las tareas de los medios aéreos que participan en la extinción, un total de 30 este pasado lunes, se han reanudado a primera hora de este martes en la antesala de unas horas que resultarán de capital importancia para perimetrar y controlar las llamas.