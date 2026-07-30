El vídeo más viral: cazan a Olise en un barco tocando a una joven que le hace twerking en bikini

El extremo del Bayern de Múnich y de la selección francesa Michael Olise vuelve a ser protagonista en redes sociales, aunque esta vez no es por su buen hacer sobre el terreno de juego. Un vídeo grabado durante sus vacaciones se ha convertido en uno de los más comentados del momento después de mostrar al futbolista disfrutando de una fiesta en un barco junto a un numeroso grupo de amigos, música y varias jóvenes. Las imágenes, difundidas inicialmente en Instagram y posteriormente replicadas por decenas de cuentas en X o TikTok acumulan ya millones de visualizaciones y las redes sociales arden.

El vídeo que ha dado la vuelta al mundo apenas dura unos segundos, pero ha sido suficiente para disparar la repercusión. En ella se observa a Olise sentado en la cubierta de la embarcación mientras una joven, vestida con un bikini de colores, baila delante de él y termina haciéndole twerking sobre las piernas. En ese momento, el futbolista apoya brevemente una mano sobre la espalda baja de la mujer antes de que ella continúe bailando y se aleje. El instante fue grabado por el rapero Izolan, uno de los asistentes a la fiesta, que compartió las imágenes en sus redes sociales, desde donde comenzaron a viralizarse rápidamente.

Michael Olise profite pleinement de ses vacances 😭 pic.twitter.com/kN8wfPC0BF — Vibes Foot (@VibesFoot) July 30, 2026

Según recogen diversos medios británicos y franceses, la fiesta habría tenido lugar en Turquía, uno de los destinos elegidos por el internacional francés para desconectar después de una temporada especialmente exigente tanto con el Bayern de Múnich como con la selección francesa en el Mundial. En las imágenes también se aprecia un ambiente completamente distendido, con comida, bebidas y numerosos invitados disfrutando de una jornada en alta mar. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones protagonizadas por futbolistas de primer nivel, el vídeo ha provocado todo tipo de reacciones en redes, desde los que consideran que simplemente está disfrutando de sus vacaciones hasta quienes critican lo que se puede ver.

No es la primera vez que unas imágenes veraniegas de un futbolista generan un enorme impacto en redes sociales. En los últimos años se han hecho virales vídeos similares protagonizados por estrellas como Neymar, Vinícius Júnior o Erling Haaland durante sus periodos de descanso. En el caso de Olise, unas imágenes de apenas unos segundos han bastado para situarlo de nuevo entre los nombres más comentados del día, al igual que ocurrió horas antes con unas fotos de Nico Williams también en un barco con varias mujeres.