Qué pasó con el grupo O-Zone: de fenómeno mundial a caer en el olvido

Los que vivieron los años finales de los 90 y principios de los 2000 recordarán perfectamente el éxito de Dragostea din tei, aunque no todo el mundo se sabía el título de la canción. Pese a que nadie entendía nada de lo que se decía en ella, pocos eran los que no cantaban aquel estribillo que todos recuerdan: «Ma-ia-hii, ma-ia-huu». El trío moldavo O-Zone logró algo extraordinario: convertir una canción en rumano en un fenómeno global y, de paso, protagonizar uno de los primeros grandes virales de internet. Más de dos décadas después, repasamos qué fue de sus tres integrantes, que continúan con sus carreras musicales, pese a que aquel grupo no continuó en el tiempo mucho más después de petarlo a nivel planetario.

O-Zone nació en Moldavia en el año 1999 de la mano del cantante Dan Bălan. Comenzó como dúo junto a Petru Jelihovschi, pero pronto se separaron y a la formación, junto a Bălan, se incorporaron Arsenie Todiraș (Arsenium) y Radu Sîrbu, componiendo el trío definitivo que conquistaría Europa. Antes de alcanzar el éxito internacional, ya habían conseguido cierta popularidad en Moldavia y Rumanía con temas como Despre tine, aunque lo más importante llegaría después. Su gran explosión llegó en 2003 con Dragostea din tei, incluida en el álbum DiscO-Zone. La canción alcanzó el número uno en varios países europeos y acabó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos del eurodance de la década.

Su fama se disparó todavía más gracias al fenómeno viral conocido como Numa Numa, el vídeo casero de Gary Brolsma que ayudó a que el tema se hiciera conocido incluso en mercados donde apenas sonaba en radio, convirtiéndose en uno de los primeros grandes virales de la historia de internet. Hay que recordar que en aquel momento no existía ni YouTube (no llegaría hasta 2005) y tampoco Facebook (no comenzó hasta 2004) ni Tuenti (que llegó en 2006).

Era el momento de los politonos, los mensajes de texto MMS con vídeos de bajísima calidad, los chats de Messenger y el correo electrónico. MySpace, la primera red social para muchos, nació en aquel año, por lo que los vídeos virales se veían en foros y páginas como Metacafe (rival de YouTube), Elrellano.com y Portalmix (el Happy FM de la época).

Una separación en pleno éxito

Dos años después de triunfar en todo el planeta con una canción que poca gente entendía, el grupo decidió separarse en 2005, con el argumento oficial de que los tres integrantes querían desarrollar carreras independientes. Lo cierto es que los tres han cumplido, puesto que en la actualidad cada uno puede presumir de seguir en la industria musical, aunque de formas diferentes.

De los tres, Dan Bălan es quien ha alcanzado una mayor repercusión internacional tras la ruptura. Bajo el seudónimo de Crazy Loop, se mudó a Los Ángeles para centrarse en su carrera en solitario, logrando su primer gran éxito en 2007 con Mm-ma-ma. Tres años después volvió a conquistar Europa con su single Chica Bomb y desde entonces ha encontrado a su público más fiel en Rusia, donde temas como Lendo Calendo o Lyubi se han convertido en auténticos hits.

Hay que destacar que Bălan es el primer músico de Moldavia que ha sido nominado a un premio Grammy, gracias a su participación como uno de los letristas de la canción Live Your Life, de Rihanna. No hay que olvidar que es una estrella, también, en Ucrania, donde fue coach de La Voz en las ediciones de 2019 y 2020, llenando grandes pabellones con sus conciertos, llegando a quedar atrapado en Kiev en el comienzo de los ataques de Rusia al país.

Arsenium, de Eurovisión a Viña del Mar

Arsenie Todiraș, conocido artísticamente como Arsenium, comenzó su carrera en solitario por todo lo alto al representar a Moldavia en Eurovisión 2006 junto a Natalia Gordienko y Connect-R con el tema Loca. Además de cantar, el artista también demostró dotes para el baile, quedando segundo en la versión rumana de Mira quién baila. Con tres discos publicados bajo su nombre artístico, Arsenium ha sido reconocido también fuera de Europa: Chile le premió como mejor intérprete internacional en el Festival de Viña del Mar con el tema Rumadai.

En el plano personal, el cantante fue padre por primera vez junto a la modelo Agnes Makoto y mantiene hoy una carrera musical discreta, pero activa.

Radu Sîrbu, entre la producción y el pop rumano

Radu Sîrbu, por su parte, decidió cambiar los escenarios por los estudios de grabación después del éxito de O-Zone, componiendo y produciendo temas para otros artistas sin abandonar nunca su faceta de cantante, hasta el punto de estar considerado hoy una de las figuras más importantes del pop rumano.

Era conocido como Picasso, pero ha decidido utilizar su nombre original, aunque no reniega de su pasado y en Instagram presume de su éxito en el pasado con O-Zone. Ha publicado MR. MS es un álbum publicado junto a su esposa, también artista, con la que ha logrado un importante éxito en Rumanía. Padre de tres hijos, Sîrbu no duda en contarle al mundo cómo es su vida como productor, cantante y padre.

Un ‘one-hit wonder’ con mayúsculas

Más de veinte años después de su gran éxito, O-Zone sigue siendo uno de los ejemplos más llamativos de cómo una canción aparentemente improbable puede conquistar el planeta entero. Muy pocos entendieron entonces el verdadero significado de «nu mă, nu mă iei», su pegadizo estribillo, que venía a decir simplemente «no me llevas». Pero para los moldavos eso no supuso ningún obstáculo para convertirse en una de las canciones más vendidas y bailadas de toda Europa en pleno 2003, y en uno de los one-hit wonder más recordados de la historia de la música pop.