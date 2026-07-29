Muere el DJ Kavinsky: el cuerpo del autor de ‘Nightcall’ ha sido hallado sin vida en su casa de París

El productor y DJ francés Vincent Belorgey, conocido artísticamente como Kavinsky y autor de Nightcall, uno de los temas más reconocibles de la música electrónica de la última década, ha muerto a los 50 años. Su cuerpo fue hallado sin vida en su domicilio de París la noche del martes, y las autoridades investigan todavía las causas del fallecimiento. Aunque no hay nada seguro, no se conocían problemas de salud del DJ, por lo que ha sido una terrible sorpresa para amigos y familiares.

Las hipótesis que se barajan hasta el momento sobre su muerte hablan de la posibilidad de que Kavinsky sufriera un accidente cerebrovascular, después de que en los días previos hubiera manifestado padecer fuertes dolores de cabeza. El cuerpo del artista, nacido en Seine-Saint-Denis, a las afueras de París, sigue siendo examinado por los forenses y, por el momento, no hay ninguna información oficial sobre lo ocurrido.

De actor a icono de la música ‘French house’

Antes de dedicarse a la música, Belorgey se inició como actor, aunque terminó consagrándose como una de las grandes figuras del French house, el movimiento de música electrónica francés que ha triunfado en todo el planeta con Daft Punk como máximo exponente. A diferencia de otros compañeros de escena como David Guetta o Bob Sinclar, que con los años derivaron hacia sonidos más comerciales, Kavinsky se mantuvo siempre fiel a su estilo original, marcado por la estética de los años 80 y de los videojuegos clásicos.

Se inició en la música en 2005 gracias a la influencia de amigos como el director de cine Quentin Dupieux, quien llegó a incluir obras suyas en su película Steak. Fue precisamente en sus portadas donde Belorgey creó el personaje que le daría nombre artístico: un zombi de piel azul y ojos rojos que, según su propia mitología narrativa, resucitó en 2006 para hacer música tras estrellar su Ferrari Testarossa en 1986.

‘Nightcall’: de Drive a los Juegos Olímpicos de París

Tras su primer sencillo, Testarossa Autodrive, y otros temas como Teddy Boy o 1986, llegó en abril de 2010 su gran éxito internacional: Nightcall, incluido en su álbum OutRun y con la colaboración de la cantante brasileña Lovefoxxx en los coros. El tema, producido junto a Guy-Manuel de Homem-Christo, miembro de Daft Punk, y mezclado por SebastiAn, se popularizó mundialmente al abrir la secuencia inicial de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

Su repercusión no se quedó ahí: Nightcall sonó también en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, en una versión reinterpretada junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle. Más allá de estos grandes escenarios, el tema se ha convertido en un habitual de las redes sociales, sonando constantemente en vídeos de TikTok e Instagram, donde suele emplearse para aportar un aire de misterio a las historias que se cuentan.

Con más de dos décadas de carrera, Kavinsky deja un legado importante en la música electrónica. Gracias a su estética retro, marcada por los coches deportivos, las carreteras nocturnas y la nostalgia ochentera, ha influido en videoclips, videojuegos y popularizando un género de música electrónica en el que los sintetizadores y los sonidos ochenteros han vuelto a ponerse de moda en pleno siglo XXI.