La dura reflexión de Iñaki Gabilondo sobre la muerte: «Lo que más me angustia es…»

Iñaki Gabilondo ha compartido una de sus reflexiones más personales sobre la muerte y el paso del tiempo durante su participación en el pódcast El sentido de la birra, presentado por Ricardo Moya. El periodista, de 83 años, explicó que la idea que más le preocupa ante el final de la vida no es la muerte en sí, sino la posibilidad de separarse de su esposa, Lola, con quien lleva décadas de matrimonio. Jubilado desde hace años, el mítico periodista pasará a la historia por su trabajo en TVE y como presentador del programa Hoy por hoy, en la Cadena SER, una actividad que le obligó a pasar muchas horas fuera de su casa, además de estar amenazado —también su familia— por la banda terrorista ETA. Es por eso que su relación con su mujer la está aprovechando al máximo en esta etapa.

El comunicador se ha sentado en El sentido de la birra, el pódcast de entrevistas en profundidad de Ricardo Moya, dejando algunos titulares que muchos no esperaban. Además de hablar de muchas de sus experiencias en el mundo del periodismo y dar su opinión sobre diferentes momentos de la política, no dudó en expresar con total naturalidad cuál es su verdadero temor, que nada tiene que ver con los medios o los partidos políticos. «Lo que más me angustia de morirme es separarme de Lola. Estoy muy felizmente casado. Es una suerte increíble. Y no te digo a estas edades. Es un regalo», afirmó durante la conversación.

A lo largo de la entrevista, Gabilondo aseguró que siempre ha convivido con la certeza de que la muerte forma parte de la vida, una convicción que le ha acompañado desde la infancia sin impedirle disfrutar del presente. «He tenido siempre una gran resignación, porque lo he tenido muy claro que va a llegar», señaló.

Aunque lo tiene claro desde hace mucho, lo cierto es que ahora, a sus 83 años, piensa más en ella y, especialmente, en lo que supondría dejar a su compañera de vida. «No me hace ilusión, ni tengo ganas de morirme ni nada, pero tengo tal claridad de que eso está ahí», comentó.

@esdlb Un día la Muerte nos Va a Separar. Pasar la vida entera siendo inmensamente feliz junto a tu pareja significa que un día uno se quedará solo. Ya disponible la charla con Iñaki Gabilondo #esdlb​ 🍻​​ Link en la bio. ♬ sonido original – El Sentido De La Birra

«Yo sé estar muy bien solo»

Otro de los asuntos que abordó Gabilondo fue la soledad. El periodista afirmó que una persona puede sentirse sola incluso estando rodeada de gente, y defendió la necesidad de cultivar una vida interior que permita disfrutar también de los momentos de aislamiento: «Yo sé estar muy bien solo. Estoy muy felizmente emparejado. Es una suerte increíble», explicó, atribuyendo esa capacidad a hábitos como la lectura, la música o el tiempo dedicado a la reflexión. El comunicador añadió que quienes no encuentran satisfacción en ese tipo de actividades pueden experimentar la soledad de una forma especialmente difícil.

Más de cinco décadas marcadas por la radio

Durante la conversación, Gabilondo repasó distintos momentos de su vida personal y profesional, recordando una infancia marcada por la radio como principal entretenimiento, que le llevó a tener una gran pasión por la música antes de dedicarse por completo al periodismo.

Con más de medio siglo de trayectoria en medios de comunicación y tras dirigir programas como Hoy por Hoy, el periodista aprovechó y dejó en su charla algunas reflexiones acerca de la vida y de su forma de ver y entender el mundo. En el siguiente vídeo puedes ver la entrevista completa.