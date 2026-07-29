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Adiós a los electrodomésticos sobre la encimera: así serán las cocinas más elegantes y funcionales de 2026

Esta propuesta responde al auge que están teniendo los diseños minimalistas, al querer reducir el exceso de objetos a la vista y lograr ambientes con una apariencia más amplia

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Cocina elegante (Imagen hecha con IA).
Cocina elegante
Ángel Pérez
  • Ángel Pérez
  • Soy Ángel Pérez, periodista titulado por la Universidad Europea y con un máster de Periodismo Deportivo en la Universidad Villanueva.

En los últimos años, las cocinas han empezado a tener un estilo más organizado y limpio y hay una nueva tendencia que empieza a ganar fuerza: ocultar los electrodomésticos que normalmente permanecen sobre la encimera. Con esto, la idea es crear espacios más elegantes, funcionales y visualmente despejados, para que cada elemento tenga su lugar definido.

Esta propuesta responde al auge que están teniendo los diseños minimalistas, al querer reducir el exceso de objetos a la vista y lograr ambientes con una apariencia más amplia. Las cafeteras, tostadoras, batidoras y otros electrodomésticos forman parte de la rutina diaria, pero cuando permanecen sobre la encimera pueden generar una sensación de desorden.

Los muebles son compartimentos especiales, armarios con puertas plegables y cajones adaptados que permiten tener estos aparatos disponibles cuando sean necesarias y se puedan ocultar el resto del tiempo. Otra de las claves es aprovechar de manera eficiente cada rincón de la cocina con zonas para preparar café, cocinar o almacenar utensilios, dando facilidades también para la limpieza de salpicaduras y obstáculos y para que la encimera quede libre para otras actividades.

Encimera porcelánica
Imagen de una encimera porcelánica. Imagen generada por IA.

Diseño de este proyecto

Aunque este diseño parezca puramente estético, esto responde a una forma de entender el hogar. En la actualidad, las cocinas buscan ser espacios cómodos para cocinar, trabajar, reunirse y pasar tiempo en familia. Es por ello que la tendencia que predomina en este 2026 es por integrarlos, pero de una forma discreta en vez de eliminarlos, y que muchos incluyen enchufes en su interior.

El resultado son ambientes más tranquilos, sofisticados y adaptados a las necesidades modernas. La cocina deja de ser un espacio donde solo haya objetos visibles para ser un lugar donde la practicidad y el diseño puedan convivir en equilibrio sin necesidad de tener que hacer una reforma completa y total.

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