Adiós a los electrodomésticos sobre la encimera: así serán las cocinas más elegantes y funcionales de 2026

En los últimos años, las cocinas han empezado a tener un estilo más organizado y limpio y hay una nueva tendencia que empieza a ganar fuerza: ocultar los electrodomésticos que normalmente permanecen sobre la encimera. Con esto, la idea es crear espacios más elegantes, funcionales y visualmente despejados, para que cada elemento tenga su lugar definido.

Esta propuesta responde al auge que están teniendo los diseños minimalistas, al querer reducir el exceso de objetos a la vista y lograr ambientes con una apariencia más amplia. Las cafeteras, tostadoras, batidoras y otros electrodomésticos forman parte de la rutina diaria, pero cuando permanecen sobre la encimera pueden generar una sensación de desorden.

Los muebles son compartimentos especiales, armarios con puertas plegables y cajones adaptados que permiten tener estos aparatos disponibles cuando sean necesarias y se puedan ocultar el resto del tiempo. Otra de las claves es aprovechar de manera eficiente cada rincón de la cocina con zonas para preparar café, cocinar o almacenar utensilios, dando facilidades también para la limpieza de salpicaduras y obstáculos y para que la encimera quede libre para otras actividades.

Diseño de este proyecto

Aunque este diseño parezca puramente estético, esto responde a una forma de entender el hogar. En la actualidad, las cocinas buscan ser espacios cómodos para cocinar, trabajar, reunirse y pasar tiempo en familia. Es por ello que la tendencia que predomina en este 2026 es por integrarlos, pero de una forma discreta en vez de eliminarlos, y que muchos incluyen enchufes en su interior.

El resultado son ambientes más tranquilos, sofisticados y adaptados a las necesidades modernas. La cocina deja de ser un espacio donde solo haya objetos visibles para ser un lugar donde la practicidad y el diseño puedan convivir en equilibrio sin necesidad de tener que hacer una reforma completa y total.