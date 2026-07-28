El café filtrado se relaciona con un envejecimiento biológico más lento, mientras que el café instantáneo muestra lo contrario.

El café instantáneo y el café filtrado demuestran comportamientos diferentes frente el envejecimiento biológico. Restar años al paso del tiempo es algo que todos necesitamos poner en práctica en estos días en los que la ciencia de la longevidad acaba cobrando vida y lo hace de tal forma que nos ayuda a entender los efectos de cada uno de los alimentos que consumimos. Uno de los que nos puede faltar en ninguna casa, es el café. Un básico que puede acabar siendo el que nos dará ese elemento especial que quizás hasta tenga mucho que ver con el envejecimiento biológico del que huimos.

Esta bebida que representa un primer paso que nos ayuda a emprender las mañanas, deberemos empezar a verlo con otros ojos. No todo el café es igual, ya no depende de la cafetera o del tipo, sino de la forma en la que lo consumimos. Aprovechando todas sus ventajas o eliminando esas propiedades que buscamos. Los llamados antioxidantes que son claves para retrasar el envejecimiento podrían estar presentes de forma diferente en función del tipo de café que bebemos, así lo dice un reciente estudio que nos hará cambiar de hábitos.

El tipo de café se relaciona con el envejecimiento biológico más lento

Queremos ganarle la partida al tiempo, disponer de más energía y empezar las mañanas de la mejor forma posible. Algo que vamos a hacer realidad con la ayuda de un buen café que, dependiendo de la forma en la que lo preparamos y consumimos, nos está dando unos resultados muy diferentes.

Estos días en los que parece que la energía se nos escapa por momentos, pese a tener más tiempo libre, pueden ser los que consumamos una cantidad de café más elevada. Los desajustes en los horarios, esas ganas de llegar a todo y la mirada puesta a un espejo que parece que nos da señales de cambios.

El café acabará siendo uno de los protagonistas de un estudio científico que lo relaciona con una ayuda más para vernos más jóvenes durante más tiempo. Algo que, quizás puede parecer imposible, pero que la alimentación ha demostrado que puede ser más importante que algunas cremas.

Cuidarse empieza a ser una realidad desde dentro que se manifiesta hacía fuera, un buen café de este tipo nos ayudará a vernos más jóvenes o a evitar un envejecimiento más rápido.

El café filtrado se relaciona con un envejecimiento biológico más lento

Un envejecimiento biológico más lento es posible con la ayuda de un café filtrado que se ha convertido en viral. Lo vemos en las redes sociales y no es casualidad, si tenemos en cuenta lo que dice un reciente estudio que cambiará para siempre la manera de consumir esta bebida básica para el día a día.

Tal y como nos dice un reciente estudio publicado en la revista especializada Science of food: «Ningún estudio previo ha investigado específicamente la asociación entre los tipos de preparación de café y el envejecimiento biológico. El estudio incluyó a 49.414 participantes del Biobanco del Reino Unido. El envejecimiento biológico se cuantificó mediante tres métricas establecidas: longitud relativa de los telómeros de leucocitos (rLTL) medida por qPCR, aceleración de la edad biológica del método Klemera-Doubal (KDM-BA Accel) y aceleración de la edad de la feno (PhenoAge Accel) derivada de biomarcadores clínicos. En el modelo de ajuste multivariable, en comparación con no beber café, el consumo de café instantáneo se asoció con un mayor KDM-BA Accel (0–1 taza por día: β = 0,050 [intervalo de confianza (IC) del 95 %), -0,072 a 0,17]; 1-3 tazas por día: β = 0,092 [-0,025 a 0,209]; >3 tazas por día: β = 0,166 [0,006 a 0,326]; tendencia P = 0,002). Se observó la asociación negativa entre el consumo de café filtrado y KDM-BA Accel (0–1 taza por día: β = -0326 [-0,437 a -0,215]; 1–3 tazas por día: β = -0,762 [-0,879 a -0,646]; >3 tazas por día: β = -1,118 [-1,415 a -0,820]; P-trend < 0,001). Estas asociaciones no fueron significativas para KDM-BA Accel y otros tipos de café. PhenoAge Accel y rLTL mostraron asociaciones similares».

Siguiendo con la misma explicación: «El análisis de mediación reveló que la tasa metabólica basal (BMR), la acetilación de glicoproteínas (GlycA) y/o la cistatina C mediaron los efectos del café instantáneo y filtrado en las aceleraciones de KDM-BA y PhenoAge, pero no en rLTL. Se observó la mayor proporción mediada para GlycA, que representa el 34,62% del efecto del café instantáneo en KDM-BA Accel. El café filtrado está asociado con un riesgo reducido de envejecimiento biológico, potencialmente mediado por sus efectos en la BMR, GlycA y Cistatina C. Por el contrario, el café instantáneo está relacionado con un riesgo acelerado de envejecimiento».