Así es la cafetería de Nacho Aragón, hijo de Emilio Aragón: un oasis de silencio y producto artesanal en Madrid

El concepto del «slow life» o el arte de vivir sin prisas ha encontrado su refugio definitivo en el corazón de la capital. Detrás de esta propuesta no se encuentra un hostelero convencional, sino Nacho Aragón. El hijo menor de Emilio Aragón ha sabido consolidar su faceta como empresario en Madrid desmarcándose de los focos mediáticos tradicionales, apostando por proyectos tan únicos como Casa Neutrale.

Su proyecto más personal nació originalmente como una firma de moda dispuesta a combatir el consumo rápido a base de prendas básicas duraderas. El ecosistema de la marca ha evolucionado de forma orgánica hasta trasladar esa misma filosofía minimalista a un formato de bar-cafetería que ya se expande con éxito por barrios tan vibrantes como Chueca o Chamartín.

Tranquilidad en pleno centro

En un mercado saturado de franquicias, el espacio diseñado por Aragón y sus socios (Jaime Gil y Rodrigo Fernández) propone dar un paso atrás. No buscan inventar una nueva gastronomía, sino ejecutar la de siempre bajo un estándar de excelencia.

El establecimiento está minuciosamente pensado para convertirse en un lugar donde se respeta el silencio y se invita a disfrutar del momento sin la presión del ritmo frenético de la ciudad.

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Esa búsqueda de lo esencial se traslada directamente a su propuesta gastronómica. La carta se centra en platos sencillos pero con una trazabilidad impecable. Cada rebanada de pan o ingrediente que compone sus tostadas proviene directamente de pequeños productores locales, asegurando frescura y apoyando el comercio de proximidad.

El café de especialidad gran protagonista

Para los amantes de la cultura cafetera, el local se ha convertido en un punto de peregrinación. En Casa Neutrale el café no es un mero acompañamiento, sino el eje central de la experiencia. El negocio trabaja con selectos tostaderos artesanales de referencia, como los locales Toma Café o Right Side, sirviendo microlotes de alta calidad.

La clave de su éxito reside en el respeto al producto: la molienda, el filtrado, la pureza del agua y la temperatura se controlan al milímetro para garantizar una taza limpia y aromática.

El verdadero lujo actual en Madrid tiene que ver con el tiempo y el sabor de lo auténtico. Nacho Aragón lo demuestra con esta propuesta gastronómica.