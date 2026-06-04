Kendall Jenner y Jacob Elordi siguen dando pasos adelante en una relación que cada vez parece menos dispuesta a esconderse de los focos. Tras meses de rumores, apariciones compartidas en eventos y una romántica escapada a Hawái, la modelo y el actor australiano han vuelto a ser vistos juntos, esta vez disfrutando de algunos de los restaurantes más exclusivos de Tokio, Japón. Su viaje por la capital nipona no sólo ha despertado interés por las imágenes de complicidad que han protagonizado, sino también por los dos icónicos locales gastronómicos que han elegido para sus citas. No olvidemos la mediática y reciente relación de Kendall con Bad Bunny, con quien recorrió algunos de los destinos más espectaculares del mundo, incluyendo Puerto Rico, Dubái, París y varios enclaves del Mediterráneo.

Los dos restaurantes donde Kendall Jenner y Jacob Elordi han cenado en Tokio

Udon Shin, el templo del udon artesanal en Shinjuku

La primera parada de Kendall Jenner y Jacob Elordi fue Udon Shin, un pequeño restaurante situado junto a la estación de Shinjuku, considerado uno de los mejores lugares de Tokio para degustar auténtico udon artesanal. A simple vista, el local sorprende por sus reducidas dimensiones. Con apenas seis asientos en la barra y dos mesas, ofrece una experiencia íntima en la que los clientes pueden observar parte del proceso de elaboración de los platos. Precisamente esa atención al detalle es lo que ha convertido a Udon Shin en una referencia gastronómica tanto para locales como para turistas.

La filosofía del establecimiento gira en torno a la búsqueda del udon perfecto. Los fideos se preparan al momento y no se cortan ni se hierven con antelación, una técnica que permite conseguir una textura excepcional, firme y elástica al mismo tiempo. Según explica el propio restaurante, todo el proceso está diseñado para servir el producto en su punto óptimo.

Entre sus especialidades destaca el famoso udon carbonara, una original reinterpretación japonesa que combina fideos artesanales con queso rallado, huevo pasado por agua y bacon crujiente. A ello se suma una cuidada selección de tempuras elaboradas al momento, utilizando ingredientes frescos y de temporada. Fue precisamente este restaurante el que compartió una fotografía de la pareja junto a varios miembros del equipo. «Muchísimas gracias por visitar nuestro local», escribieron desde el establecimiento, en una publicación que rápidamente se ha vuelto viral.

Seirinkan, la legendaria pizza napolitana de Tokio

La segunda parada gastronómica de la pareja fue Seirinkan, uno de los restaurantes más famosos de Japón cuando se habla de pizza napolitana auténtica. Ubicado cerca de la estación de Nakameguro, el establecimiento lleva más de dos décadas perfeccionando una propuesta que ha conquistado tanto a críticos gastronómicos como a visitantes de todo el mundo. Detrás del proyecto se encuentra el chef Susumu Kakinuma, quien encontró inspiración en películas estadounidenses como Fiebre del sábado noche para desarrollar su propia interpretación de la tradición napolitana.

Parte del encanto de Seirinkan reside en su inconfundible ambiente. El restaurante combina una estética steampunk, estructuras metálicas, hornos de leña y una banda sonora dominada por las canciones de The Beatles, creando una experiencia que va mucho más allá de la comida.

Las pizzas más demandadas son la clásica Margherita y la tradicional Marinara, preparadas con una masa de larga fermentación, ingredientes cuidadosamente seleccionados y una cocción precisa que respeta los métodos napolitanos más tradicionales.