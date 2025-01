Después de una larga ausencia, Bad Bunny ha regresado este 2025 para celebrar el día de Reyes de la mejor manera que sabe hacer: con un nuevo disco. El artista puertorriqueño ha lanzado al mundo un nuevo proyecto discográfico que ha bautizado bajo el título de Debí Tirar Más Fotos. Un trabajo muy esperado que ha llegado de la mano de 17 canciones inéditas, las cuales se han presentado como un mensaje de amor a su tierra natal, a su gente y algunas indirectas a sus ex parejas. De hecho, han sido las referencias a sus ex novias las que no han pasado desapercibidas.

Como es bien sabido por todos, Bad Bunny mantuvo una relación sentimental con la modelo Kendall Jenner. El cantante siempre manifestó que la hermana de Kim Kardashian era su «crush». Por ello, cuando la vida unió su camino con el de ella en el 2023, no dudó en conquistarla. Ambos lograron conectar rápidamente y poco tardaron en ser vistos besándose. Además, y lejos de ocultarlo, acudían juntos a eventos, partidos de la NBA y llegaron a realizar campañas publicitarias. Sin embargo, tal parece que el amor se les acabó a finales del pasado 2024.

Antes de que Bad Bunny comenzase a salir con Kendall Jenner, el artista disfrutaba de su relación con Gabriela Berlingeri. La pareja siempre mantuvo un romance lo más alejado posible del foco mediático, pero fue meses antes de la cuarentena del Covid-19 que la joven comenzó a realizar apariciones con el puertorriqueño.

Gabriela Berlingeri y Bad Bunny estuvieron juntos desde el 2017 hasta el 2022. Una historia de amor donde ella se llegó a convertir en su mayor pilar. De hecho, y tras aparecer vestida de novia en uno de los videoclips del cantante, comenzó a rumorearse un posible compromiso entre ellos. Pero, todo acabó y terminaron como amigos.

El pasado 5 de enero, el reguetonero lanzó al mundo Debí Tirar Más Fotos. Un nuevo disco donde el artista no ha tenido reparos en realizar pequeños guiños a sus dos últimos amores. Por ello, realizamos un repaso por las canciones que les podría haber dedicado a cada una de ellas.

Canciones dedicadas a Kendall Jenner

TURiSTA : «En mi vida, fuiste turista», «Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría», «Viniste a pasarla bien» o «Y la pasamo’ bien», dice. Unas palabras con las que hablaría de su corta e intensa relación con la modelo.

KLOuFRENS : «Mami, me dejaste hipnotiza’o, coloniza’o», señala. Una posible referencia a sus diferentes nacionalidades.

PERFuMITO NUEVO : «No parece leo ni escorpio. Fría, sentimental. Baby, tú ere’ una estrella», afirma. Pues, Kendall Jenner es una de las modelos más importantes de la industria internacional. Además, y a pesar de tener una larga lista de ex parejas, siempre ha mantenido este aspecto de su vida alejado de la prensa y del reality que comparte con su familia.

PIToRRO DE COCO: «Feliz Año Nuevo, pero no tan feliz», «Te dieron un beso a las 12, y no fui yo quien te lo di», dice. Unos versos con los que Bad Bunny haría referencia a su reciente ruptura con ella.

Canciones dedicadas a Gabriela Berlingeri