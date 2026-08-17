Estados Unidos está lanzando cientos de ratas desde helicópteros y la razón tiene que ver con una serpiente invasora que amenaza el ecosistema

La razón de que Estados Unidos está lanzando cientos de ratas desde helicópteros pone los pelos de punta y tiene que ver con una serpiente invasora que amenaza el ecosistema. Un animal que puede ser un problema, de no controlar su llegada un territorio en el que puede proliferar sin control. El ser humano es uno de los máximos depredadores que existe, pero también acaba siendo el que actúa como regulador de unas cifras que, sin duda alguna, deberemos conocer.

Estas jornadas en las que un importante experimento de Estados Unidos nos demuestra todo lo que puede conseguir el ser humano en busca de algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa. Este tipo de detalles que nos explican lo que se puede conseguir con un plan maestro que sólo los humanos son capaces de trazar. Nada más y nada menos que un combate real, de una plaga con otra plaga que puede acabar por completo con unos animales que acabarán siendo un problema mayor. Este tipo de tendencia puede alejarnos de una especie invasora que amenaza con dañar todo un ecosistema que se mueve hacia una autodestrucción clara.

La razón tiene que ver con una serpiente invasora que amenaza el ecosistema

La realidad puede acabar siendo mucho peor de lo que pensábamos, cuando estamos ante un problema mayor que va en aumento y que puede acabar siendo un detalle del todo inesperado. Hemos visto en primera persona el daño que puede causar una especie invasora.

La movilidad entre especies puede acabar siendo mucho peor de lo que esperaríamos. Una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo los que nos acompañarán en breve y podrían acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

El ser humano se enfrenta a una naturaleza que puede convertirse en una dura amenaza en estos días en los que realmente vemos como proliferan algunas especies que van llegando por momentos y que podrían acabar convirtiéndose en un problema mayor.

Será el momento de conocer en primera persona lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede desencadenar en una tragedia de grandes dimensiones. Estas ratas que caen desde el cielo para combatir a unas serpientes que son sus depredadores naturales, pueden cambiarlo todo por completo.

Estados Unidos está lanzando cientos de ratas desde helicópteros

Está lanzando cientos de ratas desde helicópteros, Estados Unidos no duda en atacar con fuerza con otra plaga para combatir a unas serpientes que se han convertido en un problema para un ecosistema que se ve amenazado por este animal que lo cambiará todo.

Tal y como explican desde la BBC: «Estados Unidos ha dejado caer 2.000 ratones muertos sobre Guam en un esfuerzo por frenar la creciente población de serpientes invasoras de la isla del Pacífico.

Los ratones están rellenos de 80 mg de paracetamol, el medicamento suave para el dolor, que es mortal para las serpientes de árbol marrón. Los roedores estaban atados a paracaídas de cartón en miniatura diseñados para aterrizar en ramas, donde las serpientes trepadoras de árboles podían encontrarlos fácilmente. La caída del domingo fue la cuarta entrega aérea de ratones a Guam este año. El programa ha costado a los Estados Unidos 8 millones de dólares (4,8 millones de libras esterlinas) anuales. Guam, un territorio estadounidense, ha sido un importante puesto militar estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. La serpiente de árbol marrón, nativa del norte de Australia y Papúa Nueva Guinea, llegó por primera vez a la isla después de la guerra, probablemente a bordo de un buque de carga, según la encuesta geológica de los Estados Unidos. Desde entonces, la población ha crecido debido a la abundancia de presas y pocos depredadores naturales. Los científicos estadounidenses pusieron la población de serpientes en tres millones, y algunas áreas contienen 13.000 serpientes por milla cuadrada».

Siguiendo con la misma explicación: «Las serpientes están amenazando a especies de aves exóticas nativas, así como le cuestan a la Autoridad de Energía de Guam hasta 4 millones de dólares anuales en costos de reparación porque se cuelan en las centrales eléctricas y causan apagones. El biólogo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) Dan Vice dijo a la agencia de noticias Associated Press que el cebo aéreo puede ser el mejor método para combatir a las serpientes sin dañar a otros animales. «El riesgo para los no objetivos es leve», dijo el Sr. Vice. «Se necesitarían 500 cebos para matar a un cerdo [y] 15 cebos para matar a un gato». El USDA rastreará los resultados de la misión a través de pequeños dispositivos de radio empaquetados en algunos de los roedores. «Si resulta exitoso, entonces potencialmente podemos comenzar a aumentar los esfuerzos y hacerlo de manera más grande en más de Guam», dijo el Sr. Vice. Siguen temiendo que las serpientes puedan migrar a Hawái, donde el Sr. Vice dice que su presencia podría ser devastadora. Los puertos de Guam actualmente utilizan perros que olfatean serpientes especialmente entrenados para detectar a los zópardos».