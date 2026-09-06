Margarita de Dinamarca, ingresada de urgencia: un coágulo le obliga a cancelar su agenda y no asistirá al funeral de Harald V

Con 86 años, la reina Margarita de Dinamarca ha tenido que ser ingresada de urgencia en la tarde de este domingo 6 de septiembre. Según ha comunicado la Casa Real danesa, la madre del rey Federico se encuentra en el Rigshospitalet de Copenhague, donde está previsto que permanezca durante los próximos días bajo tratamiento y observación médica. Un nuevo contratiempo de salud que altera su agenda y que, además, le impedirá asistir al funeral de Harald V de Noruega, previsto para este miércoles en Oslo.

Como bien se refleja en el comunicado: «Su Majestad la Reina Margarita ha sido ingresada este domingo en el Rigshospitalet tras sentirse indispuesta. Se ha detectado un nuevo coágulo en la región de la cadera, así como una leve deshidratación», señalan desde la Corona danesa. La reina se encuentra ya en tratamiento por ambos problemas y permanecerá ingresada para continuar bajo supervisión médica.

Desde la Casa Real también han querido mandar un mensaje tranquilizador sobre su estado: «La reina Margarita se encuentra con buen ánimo y evoluciona bien dentro de las circunstancias». Sin embargo, la situación le obliga a hacer un paréntesis en su agenda: «Está previsto que la reina Margarita permanezca ingresada durante la próxima semana para recibir tratamiento y permanecer bajo observación médica. Esto significa que Su Majestad, lamentablemente, no asistirá al funeral del rey Harald este miércoles en Oslo. La Casa Real informará tan pronto como haya novedades», expresan.

Esta noticia supone un duro golpe para Margarita de Dinamarca, que mantenía un estrecho lazo con Harald V de Noruega, puesto que ambos eran primos terceros. La madre de Federico, además, mantiene una relación muy cercana con la reina Sonia y ha visitado Noruega con regularidad. Ahora, este inesperado ingreso obliga a modificar la representación danesa en el funeral, al que estaba previsto que asistieran Federico y Mary de Dinamarca, así como el príncipe heredero Christian y la princesa Benedicta.

Los problemas de salud de Margarita de Dinamarca no son nuevos. Durante los últimos meses ha ido encadenando distintos episodios médicos y este mismo año ya tuvo que ser ingresada por una angina de pecho, de la que recibió el alta pocos días después. Posteriormente, volvió al hospital por un problema relacionado con la zona de la cadera, después de sufrir una aparatosa caída que provocó un trombo. Ambos episodios tuvieron lugar en mayo de 2026.

Ahora, varios meses después, la reina vuelve a ingresar por un nuevo coágulo en la misma zona y una leve deshidratación. A sus 86 años, Margarita de Dinamarca afronta así un nuevo contratiempo de salud que le obliga a cancelar uno de los compromisos más importantes de su agenda familiar. Por el momento, la Casa Real ha querido transmitir tranquilidad sobre su evolución y habrá que esperar a las próximas horas para conocer cómo evoluciona.