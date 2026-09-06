Goleada en el bochorno de Valencia

El Barcelona se paseó en Mestalla. Los de Hansi Flick golearon al Valencia y no fallaron para ser líderes en solitario, aprovechando los pinchazos de Real Madrid y Atlético. Un partido que los culés dominaron de principio a fin para darles un chute de moral para la Champions y hundir más en el agujero a los de Corberán en la zona de descenso.

Ni los pitos de Mestalla ni los 34 grados de temperatura iban a frenar la piedad del Barcelona. Fueron dos minutos de espejismo de los de Corberán con un pase de la muerte de Javi Guerra a Danjuma que no llegó por centímetros, pero que no hubiese valido por fuera de juego. Pero fue el punto de inflexión que derivó en el tsunami culé.

Las imprecisiones defensivas del Barça se convirtieron en un ejercicio de dominio total en campo rival. Tanto que a los seis minutos de partido apareció una obra de arte de Lamine Yamal tras un pase picadito de Fermín que, sin apenas ángulo, la sutileza de su bota con el exterior dejó una preciosa vaselina ante la mirada de Dimitrievski. Y, una vez abierto el agujero, los de Flick iban a seguir cavando.

Ni dos minutos habían pasado y Lamine hubiera tenido su doblete si no hubiese sido por un fuera de juego milimétrico. Pero la jugada había demostrado que el Valencia estaba roto en una jugada en la que el Barça jugó a placer por dentro. Pero ni esa decisión arbitral cambió el guion del partido. Tan solo tuvieron los locales una oportunidad de sorprender a Joan García con un balón al que Ugrinic no pudo llegar. Los azulgranas dominaban con paciencia ante un Valencia sin agresividad; de hecho, ni faltas hizo en toda la primera parte.

Esa escasez de faltas mantuvo las alas al Barcelona y, en el minuto 22, llegaría el segundo gol con otro error grave de la defensa rival, que no despejó bien un balón. Gordon caracoleó en el área pequeña y se la dejó a Fermín para ponerla en el ángulo para batir al portero. La única mala noticia para los culés fue la lesión de Eric García tras llevarse un cabezazo fortuito de Rodri. 45 minutos donde parecía que el Barcelona era el único que jugaba en el césped.

El Valencia no se presentó en Mestalla

Sin cambios en el descanso, el Barcelona estuvo aún más suelto. Si parecía que la primera parte era dominio de los culés, la segunda parecía que había solo un equipo en el campo. Maffeo se jugó un penalti tras un cruce con Raphinha, pero esa intensidad con la que salía el lateral no fue acompañada en ningún momento.

Dimitrievski observaba los desvaríos de sus compañeros y sus gritos no llegaban a ningún compañero. El portero paraba entre lo mucho que le llegaba. De hecho, metió un gran pie abajo a Lamine para evitar tirar el partido y enfriar el cabreo y hartazgo que se respiraba en Mestalla. Pero ni cinco minutos habían pasado de la charla de Corberán en el vestuario y el Barcelona ya había marcado el tercero.

El Valencia adelantó la defensa, casi a tumba abierta, como si jugase una final, y la enésima pérdida del conjunto local, Lamine condujo para que Fermín dejase un centro raso al segundo palo y regalarle el gol a Raphinha. Con 0-3, a los valencianistas no les quedó otra que cerrar filas y meter un triple cambio con Tárrega, el recién fichado Elliot y Gayá. Y, por si fuera poco, también perderían a Diakhaby en combate por lesión.

Llegada la hora del partido, el Barcelona dejó de pisar el acelerador, pensando probablemente en el debut de Champions del próximo miércoles ante el Feyenoord. Aún así, en la recta final del partido, Pedri hizo el cuarto con un disparo cruzado tras una gran pared con Olmo y luego este le regaló a Lamine otro para marcar el quinto definitivo. El equipo de Hansi Flick se marcha por primera vez de la temporada como líderes en solitario con 3 puntos por encima del Real Madrid y cinco del Atlético. Dejando sobre todo una imagen de un Barcelona que empieza como terminó la pasada temporada. Dominando y goleando.