Así queda la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España 2026 tras la etapa 15 de hoy domingo, 6 de septiembre

Sin cambios en la clasificación general. La etapa 15 de la Vuelta a España 2026 ha sido tranquila para el líder de la carrera, un Enric Mas que afrontará con una buena renta la última semana pero que no puede fiarse. El corredor del Movistar tiene una diferencia de 2:04 respecto al segundo clasificado, Felix Gall, y de 2:10 al que sigue siendo el principal rival por llevarse la carrera el próximo domingo, el tetracampeón Primoz Roglic.

En la última semana habrá de todo. Jornadas como la de este domingo, más tranquilas, pero otras en las que no se podrá bajar la guardia. El jueves comenzará el zafarrancho, con una contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera para la que esos dos minutos de renta serán clave, puesto que Roglic es un especialista en la materia y Mas no. Después, etapa de montaña durísima en Málaga el viernes y otra de las etapas reinas de esta carrera el sábado, en Sierra Nevada, aunque se ascenderá al Collado del Alguacil, tras tres ascensiones de primera categoría.

Clasificación de la etapa 15

Clasificación general de la Vuelta