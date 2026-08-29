El calendario del Barcelona en la Champions: se estrena con el Feyenoord y se mide al Como de Cesc en la última jornada

El FC Barcelona ya conoce en qué orden enfrentará a sus ocho rivales, cuatro de ellos en el Camp Nou y otros cuatro a domicilio, en la fase de liga de la Champions League 2026/27. Los pupilos de Hansi Flick comenzarán su camino en la competición continental el 9 de septiembre (18:45 horas), cuando recibirán en casa al Feyenoord. La participación culé en la fase de liga se cerrará el 27 de enero con la visita del Como de Cesc Fàbregas en la jornada unificada.

El duelo con más morbo en esta primera fase de la Champions, ante el PSG de Ferran Torres y Luis Enrique en el Parque de los Príncipes, se jugará en la tercera jornada del 20 de octubre. El otro rival del Bombo 1, el Manchester City, espera en la Jornada 5 que se disputa el 8 de diciembre. Supondrá también otro reencuentro especial, el de Rodri Hernández con un equipo citizen del que ha salido este verano tras ganarlo todo en el plano colectivo e individual bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Otro de los grandes retos del FC Barcelona en la fase de liga serán los dos partidos consecutivos a domicilio que disputará en sólo una semana. El 13 de octubre, en la segunda jornada, visita el siempre complicado estadio del Galatasaray. Una semana después, viajará de nuevo para medirse al PSG en la capital francesa; en un duelo que medirá las aspiraciones al título ante el vigente bicampeón y gran favorito. El complejo desplazamiento a Azerbaiyán se reservará para la quinta jornada, que el Barça disputará el 25 de noviembre en Bakú ante el Sabah.

El cuadro culé buscará repetir lo logrado en las dos pasadas ediciones con el nuevo formato de liguilla implantado por la UEFA en la temporada 2024/25. El Barcelona finalizó en segunda posición en el estreno de la fase de liga y fue quinto el pasado curso. Estar entre los ocho mejores y evitar la eliminatoria previa de dieciseisavos de final en un calendario cada vez más saturado para los grandes equipos europeos.

Calendario completo del Barcelona en la fase de liga de la Champions