Ni Skechers ni New Balance: estas deportivas Calvin Klein tienen ahora un 50% de descuento y están arrasando

Las zapatillas deportivas se han convertido en uno de los básicos imprescindibles del armario. Y aunque firmas como Skechers o New Balance siguen siendo algunas de las grandes protagonistas cuando se habla de comodidad y estilo, hay otras marcas que también están ganando terreno con diseños que combinan una estética deportiva con un toque más urbano. Es el caso de Calvin Klein, que tiene ahora unas de sus zapatillas de mujer rebajadas a mitad de precio y que pueden ser una alternativa interesante para las que buscan renovar su calzado sin gastar demasiado.

Se trata del modelo Calvin Klein Retro Runner Lace Up NY, unas zapatillas con una estética inspirada en las clásicas deportivas de running, pero adaptadas a un diseño pensado para utilizar también en el día a día. Su principal atractivo en estos momentos está en el precio, ya que tienen aplicado un 50% de descuento en Amazon. Su precio recomendado era de 99,90 euros, mientras que ahora pueden encontrarse por 49,95 euros, lo que supone un ahorro de casi 50 euros.

El diseño apuesta por una silueta retro que encaja con una de las tendencias que más se han visto durante los últimos años: recuperar la estética de las zapatillas deportivas de décadas pasadas y llevarla a looks cotidianos. Frente a modelos más minimalistas, estas Calvin Klein buscan precisamente ese aspecto de zapatilla deportiva clásica, con una construcción que permite combinarlas tanto con prendas deportivas como con vaqueros, pantalones casual o incluso conjuntos más cuidados.

Las zapatillas Calvin Klein rebajadas en Amazon

El nombre del modelo hace referencia precisamente a esa inspiración runner. La forma de la zapatilla recuerda a las deportivas utilizadas tradicionalmente para correr, aunque su planteamiento está más orientado al uso diario. Es una fórmula que han popularizado numerosas marcas y que permite conseguir un calzado con apariencia deportiva sin necesidad de recurrir a modelos específicamente destinados al entrenamiento. Otro de los puntos que juega a favor de estas Calvin Klein es la facilidad para incorporarlas a diferentes estilos: durante una jornada de compras, para desplazarse por la ciudad o simplemente como zapatilla habitual para el día a día.

Como ocurre con cualquier oferta en plataformas de venta online, el precio y la disponibilidad pueden cambiar en cualquier momento y también pueden variar en función de la talla seleccionada. Por eso, las que estén interesadas en el modelo deberían comprobar las opciones disponibles antes de realizar la compra, aunque siendo Amazon tiene la garantía de devolución sin problema alguno.

Con esta rebaja, las Calvin Klein Retro Runner Lace Up NY se colocan como una alternativa a las habituales Skechers, New Balance y otras firmas especializadas en zapatillas deportivas. Un modelo con estética retro, marca reconocida y un precio que actualmente se sitúa en 49,95 euros, frente a los 99,90 euros de su precio original. En un momento en el que las zapatillas de marcas conocidas pueden alcanzar fácilmente los 100-150 euros, encontrar una opción de una firma como Calvin Klein por debajo de los 50€ se antoja especialmente atractivo.