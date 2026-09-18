Harrison Ford, actor (84 años), sobre el éxito: «Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que la hace única»

Uno de los actores más admirados de Hollywood es Harrison Ford que acaba de cumplir el 13 de julio 84 años. Aunque ahora todos le vemos como una gran estrella, sus comienzos fueron bastante complicados y hasta los 35 años con su papel de Han Solo en La guerra de las galaxias (Star Wars) el actor no llegó a ser conocido. Harrison Ford llegó a los Ángeles a principios de los años 60 con el sueño de convertirse en actor, pero solo logró papeles secundarios. Ante la situación, Ford decidió ponerse a trabajar de carpintero para poder mantener a su familia, oficio que aprendió gracias a manuales que sacaba de la biblioteca local. Su primer trabajo como carpintero fue en el estudio del compositor Sérgio Mendes y todo cambió para él cuando empezó a trabajar en este oficio para los Estudios Goldwyn. Allí se hizo amigo de Fred Roos que le presentó al desconocido realizador George Lucas.

Ese encuentro con George Lucas fue definitivo para la carrera del actor porque este le propuso en 1972 el papel del apasionado de la velocidad Bob Falfa en American Graffiti. Aunque la película funcionó muy bien en la taquilla, lo que le pagaron no era suficiente para mantener a su familia y siguió trabajando como carpintero. Tras hacer unas obras en la oficina de Francis Ford Coppola, que también fue una persona muy importante para su carrera, este le ofrece un pequeño papel en la película La conversación protagonizada por Gene Hackman. En 1976 tras una audición y, a pesar de que la productora no quería a actores desconocidos, George Lucas le hizo una audición y le dio el papel de Han Solo en La guerra de las galaxias.

La filosofía sobre el éxito de Harrison Ford

La biografía del actor está llena de encuentros y casualidades y demuestra como la paciencia y saber esperar también puede ser importante para triunfar. En una entrevista en The Palm Beach Post que aparece en el libro Harrison Ford: A Biography de Robert Sellers publicado en 1993, el actor dijo lo siguiente: «Lo único que le diría a la gente es que se aferre a lo que la hace única. Que no permitan que su ambición por triunfar los lleve a intentar imitar el éxito ajeno. Has de encontrarlo por tus propios medios».

El actor se refiere a que cada uno debe encontrar su camino por sus propios medios y en el caso de los actores es mejor reforzar lo que le hace a uno diferente y evitar imitar a otros. Con paciencia y trabajo, el actor Harrison Ford se hizo un hueco en el mundo del cine y llegó a ser una de los grandes estrellas de los años 80 y 90. Harrison Ford ha participado en más de 70 películas y series durante toda su carrera.

Una trayectoria lenta pero segura

Además de en La guerra de las galaxias, el actor Harrison volvió a interpretar el papel de Han Solo en Una nueva esperanza, El Imperio contraataca, El retorno del Jedi y El despertar de la Fuerza. Y aunque este papel fue fundamental en su carrera, en 1981 se le presentó su otra gran oportunidad: convertirse en Indiana Jones, el protagonista de la película de aventuras En busca del arca perdida dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas.

Este papel le reportó también un gran éxito y repitió como Indiana Jones en Indiana Jones y el templo maldito (1984), Indiana Jones y la última cruzada (1989), Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008) e Indiana Jones y el dial del destino (2023).

Otra de sus grandes oportunidades surgió en 1982 cuando dio vida al detective del futuro Rick Deckard en Blade Runner. Una película dirigida por Ridley Scott que también le trajo muchas alegrías y un papel que volvió a interpretar en Blade Runner 2049. Además en 1985 se estrenó la película Único testigo que también protagonizó y que fue dirigida por Peter Weir. El actor interpretaba a un policía que tiene que proteger a un niño que era el único testigo de un asesinato y que vivía en un campamento amish y debido a su genial interpretación recibió su primera y única nominación al premio Óscar.

En los años noventa tuvo dos grandes oportunidades: la película El fugitivo dirigida por Andrew Davis y coprotagonizada por Tommy Lee Jones y en 1997 en la cinta de acción Air Force One en donde dio vida James Marshall, presidente de los Estados Unidos.

Las últimas apariciones de este actor, que todavía no se ha retirado, pero tiene ya 84 años, han sido en 1923, la precuela de Yellowstone como Jacob Dutton, el patriarca de la familia en Montana, en el papel del psicólogo Paul Rhodes en la serie Terapia sin filtro y el del general y presidente Thaddeus «Thunderbolt» Ross en la película Capitán América: Brave New World (2025) del Universo Cinematográfico de Marvel.