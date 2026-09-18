De la Fuente retrata al Barcelona por no homenajear a los campeones del mundo: «Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio»

Luis de la Fuente mostró su pesar por la decisión del Barcelona de no homenajear a los futbolistas españoles que conquistaron el Mundial este verano. El seleccionador considera que levantar una Copa del Mundo es un logro excepcional y que los campeones merecen recibir el reconocimiento de sus clubes y aficiones.

«Me da pena, porque es un reconocimiento que no pasa muchas veces», aseguró De la Fuente. El técnico recordó que estos jugadores hicieron historia con España y entiende que cualquier homenaje sirve para poner en valor un éxito que pertenece a todo el fútbol español.

El seleccionador fue especialmente claro al referirse a la falta de reconocimiento dentro del propio club: «Lo estarán celebrando mucho, porque les reconocen allá donde van. Si no te lo reconocen en casa, ya lo harán en otro sitio». Una frase con la que lamentó que los campeones reciban homenajes lejos de Barcelona, pero no en su propio estadio.

El Barcelona mantiene su postura y no realizará un acto específico para reconocer a sus campeones del mundo. Una decisión que contrasta con los homenajes recibidos por los internacionales españoles en otros estadios y que ha provocado la decepción de Luis de la Fuente. Para el seleccionador, reconocerlos supone celebrar uno de los mayores éxitos de la historia del fútbol español.