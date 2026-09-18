El futuro centro logístico del Ejército español ya está al alcance de los misiles comprados por Marruecos a Israel y EEUU. El país vecino ha reforzado sus capacidades de artillería de largo alcance con la adquisición a EEUU de 10 sistemas lanzacohetes Himars, que lanzan misiles balísticos que alcanzan hasta 300 kilómetros, más de la distancia que separa Marruecos de la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), ubicada en Córdoba.

Desde Tetuán hasta Córdoba hay en línea recta 263 kilómetros, por lo que toda la logística del Ejército de Tierra estaría al alcance de las armas marroquíes.

Este fortalecimiento de las capacidades de las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes (FAR) «preocupa» a mandos militares, especialmente tras la invasión a Ceuta. Una entrada masiva irregular desde el país vecino que la Audiencia Nacional investiga como una vulneración de «la integridad y la independencia» de España.

Marruecos recibirá estos 10 sistemas lanzacohetes Himars, fabricados por Lockheed Martin, en 2027, según consta en un documento oficial estadounidense del pasado 11 de mayo. Forman parte de un pedido más amplio que fue aprobado en 2023, con un calendario de entrega hasta 2028.

En concreto, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa anunció aquel año la aprobación de una posible venta a Marruecos de 18 lanzadores Himars, acompañados de munición, equipo y servicios de apoyo, por un importe estimado en 456.772 millones de euros.

El paquete aprobado por EEUU incluye, entre otro material, 40 misiles tácticos M57 Atacms, con un alcance de 300 kilómetros, 72 misiles guiados de alta precisión de la familia Gmlrs, nueve vehículos M1152A7 y 18 sistemas internacionales de datos tácticos de artillería de campaña (Ifatds).

Sistemas lanzadores de Israel y China

Actualmente, Rabat ya dispone de sistemas lanzacohetes de largo alcance: el israelí Puls y los lanzadores chinos PHL-03/AR2. Además, cuenta con misiles Extra y Predator Hawk, también comprados a Israel, con 150 y 300 kilómetros de alcance respectivamente, a los que se sumarán ahora los Atacms estadounidenses.

España, sin embargo, no dispone de este tipo de armas de largo alcance. Con los Atacms operan ya, además del Ejército de EEUU, el de Ucrania, cedido por Washington para su uso en el conflicto con Rusia, así como los ejércitos de Corea del Sur, Polonia, Rumania, Turquía, Grecia, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Australia,Taiwán, a los que se suman el de Marruecos y países bálticos (Estonia, Letonia, Lituania) con contratos de adquisición aprobados.

Marruecos también está valorando adquirir el misil balístico israelí LORA (Long Range Attack), con un alcance de hasta 430 kilómetros. Un misil que precisamente será presentado por Israel Aerospace Industries en el Marrakech Air Show 2026, que tendrá lugar el próximo mes de octubre.

Con el misil LORA, media España quedaría al alcance de las armas marroquíes, ya que tiene alcance hasta Madrid.

Cabe destacar, además, que en plena crisis de seguridad nacional en la que se encuentra sumida Ceuta, Marruecos e Israel también han dado un paso adelante en sus relaciones diplomáticas: han acordado abrir embajadas, con el apoyo de EEUU. Y con ello se prevé que incrementen las inversiones mutuas. Mientras, el Gobierno de España mantiene un veto y un embargo de compras y ventas de material militar con Israel, además de prohibir la entrada al país de determinados ministros israelíes.

A esta situación se suma que el Ejecutivo de Pedro Sánchez vende armas a Marruecos. De hecho, disparó un 2.000% la venta de armas al país vecino tras la avalancha migratoria de 2021: 68 millones de euros en cinco años, como recientemente ha informado OKDIARIO. También le vende patrulleras militares. Precisamente, el Ejecutivo ha entregado a Marruecos una patrullera militar 49 días después de la invasión a Ceuta. La patrullera tiene 87 metros de eslora, una manga total de 13 y características tecnológicas de vanguardia. Navantia y Rabat han firmado este jueves la entrega sin celebrar ningún acto público.

El futuro corazón logístico del Ejército

La Base Logística del Ejército de Tierra español, que llevará por nombre «General Javier Varela», en honor del ex jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), impulsor del proyecto, y se situará en el polígono industrial de La Rinconada, a unos 15 kilómetros de Córdoba. Es un proyecto de Estado, prioritario para el Ministerio de Defensa, cuyas obras comenzarán en las próximas semanas, cuentan con una inversión de 278,5 millones y el plazo de ejecución se ha fijado en 36 meses.

Será «un centro de innovación y excelencia logística, con vocación de convertirse en referente tecnológico para las Fuerzas Armadas, en estrecha colaboración con la industria, centros de investigación y universidades», según informan desde el Ministerio de Margarita Robles.

Con este centro, se prevé la creación de 1.700 puestos de trabajo, de los cuales unos 1.100 serán civiles. De los 30 edificios de la nueva Base Logística, dos conforman el corazón de la BLET: el taller –el centro de Mantenimiento de Sistemas de Armas Terrestres del ET-Cemsatet) y el almacén –el centro de Abastecimiento del ET-Cabet.

«El proyecto cuenta con el apoyo de todos los agentes económicos y sociales de la región y es un ejemplo de cómo administraciones diferentes —Ministerio de Defensa, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba— se han aunado con un mismo objetivo», destacan desde el Ministerio.