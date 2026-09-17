El Gobierno entrega a Marruecos una patrullera militar 49 días después de la invasión a Ceuta

El patrullero tiene 87 metros de eslora y una manga total de 13, con capacidad para 60 personas a bordo. Su encargo supuso para el astillero y su industria auxiliar más de un millón de horas de trabajo y alrededor de 1.100 empleos entre directos, indirectos e inducidos durante tres años. Además, la construcción de este patrullero para Marruecos incluye un paquete de apoyo técnico-logístico –piezas de repuesto, herramientas y documentación técnica–, así como servicios de formación técnica para el personal de la Marina Real de Marruecos en España. Este patrullero es «una solución que garantiza largos periodos de despliegue en la mar con unos costes de operación y ciclo de vida muy reducidos», según ha informado Navantia. Para ello, el diseño de sus sistemas ha tenido como objetivo mantener la operabilidad, mantenibilidad y fiabilidad con una dotación reducida. Características tecnológicas de vanguardia Hace casi un año y medio, a finales de mayo de 2025, sí que se celebró el acto de botadura de la embarcación en San Fernando. El acto contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellos el representante de la Marina Real de Marruecos, el capitán de navío mayor Mohammed El Fadili.

En su intervención, El Fadili destacó la importancia de este proyecto «como expresión de los profundos lazos de amistad y cooperación que unen a los reinos de Marruecos y España en general, y la Marina Real y el astillero de Navantia en particular».

Asimismo, resaltó las características tecnológicas «de vanguardia» que «encarnan plenamente la ambición de la Marina Real de adquirir una flota eficaz, polivalente y duradera en el marco de la modernización de todas las Fuerzas Armadas Reales», decidida por el Rey Mohamed VI «para enfrentar los desafíos de seguridad marítima en constante cambio».

Por su parte, el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, subrayó que el programa suponía «no solo un hito constructivo, sino también la fortaleza de una colaboración que se consolida con el tiempo», además de ser «testimonio del compromiso compartido entre España y Marruecos por la seguridad y la excelencia tecnológica».

Dron para vigilar al director de la Policía

Como ha informado recientemente OKDIARIO, Marruecos vigiló con un dron la visita del director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, el pasado 9 de agosto a la frontera del Tarajal.

«Marruecos nos vigila», declararon entonces a OKDIARIO fuentes policiales conocedoras de los hechos, y concluyen que este episodio «ha sido una provocación, una más».

El dron de Marruecos fue anclado al suelo, desde el que se erigía sujeto con una cuerda, «una circunstancia impidió capturarlo por nuestra parte con una escopeta inhibidora, traerlo a territorio español y ver qué están grabando».

Esta actuación por parte del país vecino se suma a la reivindicación de tres de sus ministros –Justicia, Obras Públicas y Asuntos Religiosos– de los territorios de Ceuta y Melilla tras la invasión.