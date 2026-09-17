El Gobierno levanta otro campamento a los invasores de Ceuta junto a tanques de combustible

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ha levantado otro campamento para facilitar a los inmigrantes ilegales que permanecen en Ceuta su estancia en la ciudad autónoma. El nuevo centro de acogida para los invasores se encuentra a escasos metros de varios tanques de combustible –de la empresa Moeve–, igual que sucediera con el centro cuya puesta en marcha paralizó, en primera instancia, la Audiencia Nacional debido a este motivo.

En esta ocasión, el nuevo centro que el Gobierno activará para los inmigrantes ilegales se encuentra en unas instalaciones del Ministerio de Defensa, que lidera Margarita Robles, junto al cuartel de caballería del ejército. Concretamente, el espacio que se reserva es el del campo de fútbol del cuartel de caballería, que empezaron en las últimas horas a preparar para la futura llegada de ilegales.

Así, de nuevo el Gobierno, en este caso obra de Defensa debido a que el terreno es de su propiedad, vuelve a construir un centro de acogida de inmigrantes en Ceuta justo al lado de unos tanques de combustible. Si bien la Audiencia Nacional ha reculado y ha rechazado este jueves la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida, en primera instancia, el centro estaba bloqueado por «condiciones de seguridad», relacionadas con la localización, con carpas a escasos metros de depósitos de la petrolífera Ducar, que albergan 42.000 toneladas de combustible, y de instalaciones energéticas vinculadas al suministro eléctrico de la ciudad.

En esta ocasión es una estación de Moeve la que se sitúa al lado del terreno de Defensa en el que se construirá el campo, también a escasos metros de la zona de playas, en concreto de la Playa de Benítez en la que se encuentran acampados cientos de inmigrantes.

Por el momento se desconoce cuántos ilegales de los que han invadido Ceuta en las últimas semanas entrarán en este nuevo CETI, aunque las quejas ya han llegado por parte de vecinos de la zona. Como con otros centros cercanos, los testimonios recogidos por OKDIARIO se resumen en la intranquilidad de contar con personas que ya han provocado altercados cerca de sus casas, pero en este caso, además, se suma la indignación por el hecho de que Defensa permita el uso de sus instalaciones a los invasores cuando ha negado durante años la oportunidad a los ceutíes para utilizar el campo deportivo.