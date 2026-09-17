Mar Flores desempolva sus años de modelo y se rinde ante Malne: «Son amigos míos desde los 90… yo he diseñado para ellos»

Mar Flores vuelve a pisar una pasarela con la mirada de quien conoce perfectamente lo que ocurre al otro lado. La modelo, uno de los rostros más reconocibles de la moda española de los años 90, ha acudido al desfile de Malne en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y lo ha hecho con una relación muy especial con la firma. Antes de conocer las nuevas propuestas de Paloma Álvarez y Juanjo Mánez, Flores ha hablado con COOL sobre moda, sobre su vínculo con los diseñadores y sobre aquella época en la que comenzó a hacerse un nombre en la industria.

Porque antes de convertirse en uno de los grandes nombres de la prensa del corazón y de dar el salto a la televisión, Mar Flores fue modelo. Su carrera comenzó a despegar en los años 90 después de ganar el concurso Rostro de los 90 de la revista Elle, un reconocimiento que impulsó su trayectoria y la llevó a trabajar también fuera de España. París fue uno de los escenarios de aquella primera etapa profesional, en unos años en los que la moda vivía una auténtica revolución y en los que Flores consiguió hacerse un hueco entre los rostros más conocidos de la época.

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Ahora, décadas después, la madrileña continúa vinculada a ese mundo y mantiene una relación especialmente estrecha con Malne. No es la primera vez que acude a uno de sus desfiles y tampoco es casualidad que siga confiando en la firma. «Los diseñadores, tanto Paloma como Juanjo, son amigos míos desde hace muchísimos años», ha explicado Mar Flores a COOL. Una amistad que se remonta precisamente a los comienzos de su carrera: «Fueron de las primeras personas que conocí en el mundo de la moda en los años 90».

Ese vínculo personal se ha convertido con el tiempo también en una colaboración profesional. Flores no solo ha ejercido de musa y clienta de Malne, sino que incluso ha participado en el proceso creativo de una de sus colecciones. Una experiencia que recuerda con especial cariño y que demuestra que su relación con la moda va mucho más allá de posar delante de una cámara o acudir a un desfile. «Fue una colaboración muy bonita donde estuvimos realmente disfrutando mucho el proceso de creación de la colección», ha contado a COOL. El resultado tuvo además una acogida que superó las expectativas iniciales: algunas de las piezas creadas durante aquella colaboración continúan formando parte de las colecciones de Malne. «Tuvo bastante éxito, tanto que ellos siguen manteniendo parte de las piezas en sus colecciones y creo que incluso hoy todavía desfilará algo de esa parte», ha explicado.

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Por eso, cuando se le pregunta qué espera encontrar sobre la pasarela de Malne, Mar Flores no necesita demasiadas pistas. Confía en el trabajo de los diseñadores y deja que sean ellos quienes vuelvan a sorprenderla. «Yo no me espero nada, yo sé que ellos trabajan muy bien y voy a ver con qué me sorprenden», asegura. Y si hay algo que valora especialmente de la firma es precisamente su apuesta por una moda muy elaborada. «Ellos hacen una moda muy de alta costura y eso es de agradecer en una firma española», sentencia. Una declaración que cobra todavía más significado viniendo de alguien que conoce de primera mano la industria y que ha vivido su evolución durante varias décadas.

De hecho, la propia Mar Flores ha vuelto a confiar en Malne para su estilismo en esta cita. «Hoy llevo parte de un outfit suyo y yo he diseñado para ellos también», ha explicado. La modelo ha lucido unos pantalones negros de pinzas, de corte recto y sastrero, con unos salones negros de tacón fino tipo stiletto, que estilizan todavía más su silueta. En la parte superior ha llevado un top blanco de canalé, de cuello redondo y ajustado, que aporta luminosidad y crea un contraste muy limpio con el negro del pantalón. Por encima, una chaqueta negra de inspiración sastre, con los hombros ligeramente marcados y unas mangas abullonadas y fruncidas.

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La relación de Flores con el diseño no se limita tampoco a Malne. La modelo reconoce que ya ha realizado colaboraciones con otros diseñadores españoles, entre ellos 2nd Skin Co, y asegura que ha trabajado con «cuatro o cinco diseñadores muy buenos» a lo largo de los años. ¿Se plantea volver a lanzar un proyecto propio de moda? La puerta no está cerrada. «Es algo que ya he hecho y también he hecho colaboraciones con muchos diseñadores», explica. Aunque, por el momento, tiene otras prioridades: «En este momento tengo otras prioridades, pero ¿por qué no?».

Su presencia en la Fashion Week llega además en un momento especialmente mediático para Mar Flores después de que se haya convertido de nuevo en abuela tras el nacimiento de su segundo nieto, una niña fruto de la relación de su hijo Carlo Costanzia y Alejandra Rubio. Un acontecimiento familiar sobre el que, en esta ocasión, la modelo ha preferido no pronunciarse, centrando su conversación con COOL exclusivamente en la moda.

Mar Flores sobre el estilo de la Reina Letizia y sus hijas

Flores también ha tenido palabras para el estilo de la Familia Real y, en concreto, para la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, tres mujeres cuyo vestuario despierta un enorme interés cada vez que aparecen en público. «Creo que ellas tienen una personalidad muy fresca», ha señalado. Y, lejos de ofrecerles consejos concretos, considera que su papel trasciende las tendencias: «No me atrevería a recomendarles nada, yo creo que son mujeres que están centradas más que en moda, en representar bien un país».

Así, Mar Flores vuelve a demostrar que, pese a los años transcurridos desde aquella década de los 90 que la convirtió en uno de los grandes rostros de la moda española, la pasarela sigue formando parte de su historia. Esta vez no como aquella joven modelo que comenzaba a conquistar las cámaras, sino como una mujer que ha visto evolucionar la industria, que ha colaborado con diseñadores y que mantiene amistades profesionales que sobreviven al paso del tiempo. Y entre esas relaciones está, precisamente, la de Malne. Años después de conocerse en los comienzos de sus respectivas trayectorias, Mar Flores y la firma de Paloma Álvarez y Juanjo Mánez continúan formando tándem. Ella lo resume de una manera mucho más sencilla: «Aquí hay un tándem que ya está aprobado y lo demás que lo elijan ellos».